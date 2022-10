Por estas razones deberíamos empezar a practicar Yoga..

Reduce la ansiedad, ayuda a dormir mejor, fortalece la musculatura, favorece la circulación y la oxigenación. La lista sigue, pero mejor entérate de los beneficios siguiendo las explicaciones especialista en el tema.

El yoga es una disciplina milenaria, popularizada en la actualidad. Y aunque muchos creen que es un arte catalizador de las energías y estabilizador de la mente y el cuerpo, pues sepa que es mucho más que una filosofía de vida.

Sus beneficios son incalculables, “al ser un ejercicio que funciona en el cuerpo como un antioxidante y un depurativo”.

Razones para practicar esta disciplina:

Reduce la ansiedad,

Ayuda a dormir mejor,

Fortalece músculos y huesos,

Mejora la flexibilidad,

Favorece la respiración,

Circulación y oxigenación,

Reduce la tensión arterial

Regula las hormonas.

Explica que hay dos maneras de ver el yoga: desde el punto de vista de quien se sumerge en la disciplina (vivo yoga, hablo yoga) y la manera de un practicante, un atleta, un deportista.

“En ambos casos, lo primero que se aprende con estos ejercicios es que hace una invitación a la no agresión, un punto que recae en todos: en instructor y en aprendiz».

Luego, lo otro es que reta a las personas a hacer cosas para mejorar sus vidas, “pero el límite lo pone cada quien, por eso se habla del aquí y del ahora. Todo lo demás irá viniendo”.

Una vez que se logra eso, explica, viene la confianza. “Con la acción lo único que puede pasar es que las cosas salgan bien. Posterior, hacemos la práctica de los chacras, de los cuales se requieren dos sesiones, que son el corazón y la coronilla, las cuales te conectan con lo internos, externos y con los sentimientos. Mi yoga siempre va a tener una intención”, dice.

Y aquí destaca la versatilidad de esta disciplina. .

¿Se puede hacer todos los días?

El yoga se puede hacer todos los días. Eso te puede salvar la vida, pues si logras controlar la respiración, puedes mejorar la memoria, aumentar la sensación de ánimo y felicidad y la productividad. Incluso enfermedades crónicas como esquizofrenia, cáncer de mama, fibromialgia se ven mejoradas con la continuidad de esta disciplina”.

Son técnicas donde la persona debe soltar todo, estar en un estado de suspensión (relajación) completa, para dejar que la gravedad haga su trabajo. “Es como una sesión de acupuntura. Al finalizar, podemos sentir cómo la circulación aumentó los neurotransmisores, y cómo eso nos produce un efecto analgésico y nos sentimos felices”.

Es una técnica que se puede practicar a toda edad, sin importar el sexo, y lograr resultados similares. “La idea es que se haga una combinación de cuerpo y mente, para alcanzar ese estado de bienestar deseado”.

Instructora de Yoga. L.L.