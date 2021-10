Por la punta del grupo A: Caracas Futsal Club con todo ante Trujillanos FS

El Caracas Futsal Club buscará este martes tomar la punta del grupo A que ostenta Centauros, al medirse este 12 de octubre ante Trujillanos FS.

Tras el empate a dos goles vs Bucaneros en la fecha inaugural de la Liga Futve Futsal I, los dirigidos por el profesor Eudo Villalobos afrontan este cotejo como una final (pese a tratarse apenas del segundo juego en la fase de grupos).

No será una contienda cualquiera para ambas divisas, ni mucho menos para el jugador Frank «ruso» Villegas»: se trata de dos rivales que cuentan con una rica historia y tradición que data de la extinta Liga Nacional Superior de Futsal de Venezuela.

En cuanto al rival de turno se refiere, vienen de caer 1-4 ante Centauros (actual líder dela llave) y no sumar en dos partidos le pondría en serios aprietos en las primeras de cambio en el certamen. Caracas, sumando de a tres se ubicaría en la primera posición de forma momentánea y ejercería presión a los rivales del grupo A.

En el caso de Villegas, uno de los goleadores del elenco avileño hasta ahora en el torneo, señaló que «será un juego muy especial para mí. Jugué en Trujillanos y hasta tuve la oportunidad de marcarle precisamente al Caracas. Ahora, que defiendo estos colores, la cosa ha cambiado».

Consultado por el departamento de prensa del Caracas Futsal Club, Villegas no se atre vió a decir lo que sucederá en caso de marcarle a su ex equipo: «ya veremos qué pasa», dijo entre risas el jugador.

