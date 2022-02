Precio Bitcoin: cómo comenzó la cotización de BTC en 2022.

El Bitcoin es la criptomoneda número uno del mundo. Si bien por momentos pueden aparecer críticas o análisis profundos, sigue siendo el activo más elegido por los traders. El precio Bitcoin comenzó el 2022 con un porcentaje positivo tras la caída en las últimas semanas de diciembre. ¿Por qué los inversores siguen apostando a esta cripto?

El precio Bitcoin es uno de los más altos del mercado. Sin embargo, no es un impedimento para que decenas de usuarios decidan abrir una operación de compra.

¿Cómo es posible conocer el precio Bitcoin? Ingresando a las plataformas de trading online, como Libertex, una de los principales sitios destinados al intercambio de divisas.

Por medio de esta página web, los usuarios conocen el precio del Bitcoin hoy en dólares y los gráficos de cotización actualizados. Comprar criptomonedas no es complicado y tampoco requiere conocimientos exhaustivos en finanzas.

¿Cómo comprar Bitcoin?

Los mercados de criptomonedas tienen una serie de ventajas que facilitan la inversión. En primer lugar, operan las 24 horas del día. Por lo tanto, los usuarios pueden ingresar a cualquier hora a la plataforma, tanto durante el día y de noche como de madrugada, sin ningún inconveniente.

Solo se necesita un ordenador o dispositivo móvil y estar conectado a una red de Internet. Luego, el trader ingresa a las plataformas de trading y busca en el listado de criptomonedas el Bitcoin, la elige y escoge la opción comprar.

Previamente debe crear una cuenta personal. Algunos sitios, como Libertex, ofrecen cuentas demo de forma gratuita para que el novato ingrese al mercado sin invertir dinero. Es una manera de conocer la forma de operar sin llevarse sustos en el primer día.

Cotización de BTC en 2022

El precio BTC hoy tiene un porcentaje positivo del 2,80% para realizar intercambios y se cotiza a 42.867 dólares. Igualmente, los traders pueden invertir cantidades menores si así lo desean y tener centésimos de la moneda que sigue en la cresta de la ola a nivel mundial.

El año pasado la cotización del Bitcoin se encontró en enero a 40.714 usd. El primer punto máximo llegó en febrero con una cotización de 56.786 dólares por unidad. En marzo, escaló a 61.597 usd y bajó a 60.876 en abril. Un mes después, tocó fondo el valor de BTC a usd cotizando a 34.257 dólares. Posteriormente, disminuyó aún más hasta el precio de 31.700 usd.

Sin embargo, el Bitcoin logró enfrentar los meses de baja y escaló a más de 60.000 usd en noviembre. Momento de pico máximo anual. La fortuna no duró mucho, en diciembre volvió a decaer a 48.000 usd y el 1 de enero de 2022 el Bitcoin valió 70.792 dólares.

¿Cómo conocer el precio y compararlo con meses anteriores?

El Bitcoin se encuentra en un proceso de crecimiento tras meses de baja. Es posible conocer la variación de precios gracias a los gráficos online de las plataformas de trading. La criptografía permite evaluar las situaciones de tendencia en alza y baja.

Las criptomonedas son, al mismo tiempo, una moneda digital y un sistema de pago. El Bitcpoin fue la primera cripto que se creó. Opera desde el 2009 y si bien se fundaron nuevos activos financieros ninguno pudo superarla en nivel de ventas.

Dada la confianza y trayectoria, los traders siguen invirtiendo en ella aunque sea la más costosa. También es nombrada en programas de televisión e informes financieros con frecuencia, por lo que los novatos ingresan al mercado sabiendo su nombre e historia. Esa situación, aumenta la decisión por comprar una opción conocida en vez de animarse a probar una desconocida.

Adquirir Bitcoins puede llevar varios minutos porque al ser la primera criptomoneda, el sistema operativo solo permite siete transacciones por segundo. Las monedas más nuevas superan las 200 operaciones por el mismo período de tiempo.

Las criptodivisas se basan en el protocolo P2 de Internet o peer to peer. Se forma una red de computadoras que al momento de apertura de la acción de compra se vinculan y se concreta la operación.

Precio Bitcoin: cómo comenzó la cotización de BTC en 2022.

Precio Bitcoin: cómo comenzó la cotización de BTC en 2022 was last modified: by

En: Economía