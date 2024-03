¿Qué es la Presión sanguínea? ¿Cuáles son los niveles normales? ¿Cómo evitar la hipertensión?

¿Qué es la Presión sanguínea? Recomendaciones para evitar la hipertensión

Presión sanguínea: Guía esencial para una vida saludable

¿Qué es la presión sanguínea?

La presión sanguínea es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Se mide en dos valores:

Presión sistólica: Es la presión cuando el corazón late.

Presión diastólica: Es la presión cuando el corazón está en reposo.

La presión sanguínea se expresa en milímetros de mercurio (mmHg). Se considera normal una presión arterial inferior a 120/80 mmHg.

¿Cuáles son los niveles aceptables de presión sanguínea normales de acuerdo a los especialistas?

Los especialistas clasifican la presión arterial en diferentes categorías:

Normal: Presión sistólica inferior a 120 mmHg y presión diastólica inferior a 80 mmHg.

Presión arterial elevada: Presión sistólica entre 120 y 129 mmHg o presión diastólica entre 80 y 84 mmHg.

Hipertensión estadio 1: Presión sistólica entre 130 y 139 mmHg o presión diastólica entre 85 y 89 mmHg.

Hipertensión estadio 2: Presión sistólica igual o superior a 140 mmHg o presión diastólica igual o superior a 90 mmHg.

Recomendaciones a tomar en cuenta para no llegar a ser hipertenso:

Mantener una dieta saludable: Consumir frutas, verduras, cereales integrales y productos lácteos bajos en grasa o descremados. Limitar el consumo de sal, grasas saturadas, grasas trans y azúcares añadidos.

Realizar ejercicio regular: Se recomienda realizar al menos 30 minutos de ejercicio de intensidad moderada la mayoría de los días de la semana.

Mantener un peso saludable: La obesidad es un factor de riesgo importante para la hipertensión.

No fumar: Fumar aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

Limitar el consumo de alcohol: El consumo excesivo de alcohol puede aumentar la presión arterial.

Controlar el estrés: El estrés puede aumentar la presión arterial.

Recomendaciones de dieta para hipertensos:

Reducir el consumo de sodio: Se recomienda consumir menos de 2.300 miligramos de sodio al día.

Aumentar el consumo de potasio: El potasio ayuda a controlar la presión arterial. Se recomienda consumir al menos 4.700 miligramos de potasio al día.

Consumir alimentos ricos en fibra: La fibra ayuda a reducir el colesterol y la presión arterial.

Limitar el consumo de grasas saturadas y grasas trans: Las grasas saturadas y las grasas trans aumentan el colesterol LDL («malo»).

Consumir alimentos ricos en calcio y magnesio: El calcio y el magnesio ayudan a controlar la presión arterial.

Es importante consultar con un médico o nutricionista para obtener recomendaciones personalizadas sobre la dieta y el estilo de vida más adecuados para controlar la presión arterial.

Recursos adicionales:

Sociedad Española de Hipertensión-Liga Española contra la Hipertensión Arterial (SEH-LELHA): https://www.seh-lelha.org/

Mayo Clinic: Presión arterial alta: https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/high-blood-pressure/symptoms-causes/syc-20373410

MedlinePlus: Presión arterial alta: https://medlineplus.gov/spanish/highbloodpressure.html

