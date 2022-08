¿Problemas con cucarachas y chiripas ? aquí tienes la solución que funciona 100%



¿Quien no ha sufrido de las cucarachas y chiripa que suelen alojarse en los lugares que almacenamos alimentos como la despensa, platos de comida, en los baños, etc?. Las cucarachas que son insectos que aparte de ser sumamente antihigiénicos ponen en riesgo nuestra salud. Son muchos los productos de venta comercial que se han creado para la exterminación de esta plaga, siendo más perjudicial el articulo que este insecto en si. Es por eso que aquí te daremos una receta casera para que puedas desaparecer de tu casa estos insectos.

Ingredientes:

½ taza de azúcar.

350 ml de ácido bórico al cien por ciento.

2 huevos (yemas)

Preparación:

En un recipiente incorporar el ácido bórico y la azúcar mezclando bien, seguido incorporamos las yemas. Mezclar constantemente hasta obtener una buena mezcla. Toma en cuenta que si la mezcla no queda como especie de una masa moldeable se le puede agregar otra yema. De la masa obtenida has una especie de bolitas de 1 cm de radio.

Modo de empleo:

Se recomienda colocar en lugares donde suelen pasar o acumularse estos insectos. Tenemos que tener en cuenta que aunque no es toxico se recomienda mantener alejado de los niños y mascotas.