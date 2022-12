¿Problemas de estreñimiento en Navidad? Lee aquí los mejores Tips para ir al Baño sin Laxantes

¿Problemas de estreñimiento en Navidad? Lee los mejores Tips para ir al Baño sin Laxantes

En medio de las fiestas navideñas y nosotros con estreñimiento? Pues la Ley de Murphy parece que siempre va a jugar en contra y debemos estar preparados.

Y es que pareciera que en algún momento dejamos de ir al baño, tal vez por estrés u otra situación y llega la semana de navidad y tenemos una panza como la de Santa Claus…

Vamos entonces a hablar sobre el estreñimiento. Todos hemos experimentado hinchazón, incapacidad para ir a hacer el “número dos” no importa cuánto intentemos. Las causas son múltiples: IBS, embarazo, ciertos medicamentos, problemas de salud mental, menores y graves problemas médicos por igual. Sin embargo (un rayo de luz), los casos de estreñimiento han llevado a los investigadores a adquirir una sólida lista de remedios naturales. Éstos son siete ganadores:

1. Fibra dietética: Un estudio del 2012 publicado en el Diario Mundial de Gastroenterología confirmó que la “fibra dietética, obviamente, puede aumentar la frecuencia de las deposiciones en los pacientes con estreñimiento.” ¿Estás recibiendo suficiente fibra? El Instituto de Medicina recomienda (por día) 38 gramos para los hombres y 25 gramos para las mujeres mayores de 50 años o menos y 30 gramos para los hombres y 21 gramos para las mujeres de más de 51 años de edad. Puedes aumentar el consumo de fibra comiendo más pan integral o pasta integral, frutas enteras y verduras, frijoles y nueces.

2. Ejercicio: La actividad física hace que lo órganos obtengan la sangre que necesitan. Trata de hacer ejercicios aeróbicos, como correr, nadar, montar en bicicleta o kick-boxing.

3. La ingesta de líquidos: Es importante el consumo de líquidos y más si aumentas el consumo de fibra. Esto te ayudará a regular el tránsito intestinal. Además recuerda, que el agua es esencial en todo el proceso metabólico.

4. Los probióticos: conocidos como “bacterias buenas” ya que tienen diversas funciones en el organismo y están estrechamente ligadas con la salud. Las bacterias de las que hablamos ya viven en tu organismo, pero también las puedes encontrar en alimentos cotidianos como el chukrut (repollo agrio), yogurt. Estas bacterias además de estar relacionadas con estados de salud, también te ayudarán a regular el tránsito intestinal.

5. Respiración: En el sentido literal, debes respirar mientras comes, lento y profundamente. Para una buena digestión, mastica bien los alimentos y evita engullir las comidas. Es importante que controles el estrés, ya que se ha demostrado que éste puede causar o empeorar el estreñimiento.

6. Entrenar el Intestino: Lo creas o no, tienes que enseñar a tu cuerpo a hacer caca. Trata de ir al baño al despertar, que es cuando el tracto digestivo es más activo. Además, no te demores. Debes ir al baño tan pronto como sientas la necesidad.

7. Squatty para ir al baño: Nuestros antepasados ​​neandertales pudieron haber conocido una cosa o dos sobre el ángulo anorrectal o pliegue entre el recto y el ano, que es más pronunciado cuando se está sentado en los inodoros de hoy en día . Si pones los pies más hacia arriba (puedes usar un banco o algo donde pongas tus pies a una altura más alta)va a facilitar la defecación.

¡Prueba una o todas! Nunca se sabe lo que puede funcionar para ti y tu cuerpo. Sólo recuerda, si tu problema de estreñimiento persiste, llama a tu médico.