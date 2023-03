¿Cuáles son los productos de jardinería más usados y más baratos?

Muestra una lista de los Productos de jardinería más usados y mas baratos

Si te gusta cuidar de tu jardín o huerto, sabrás que necesitas una serie de productos y herramientas para mantenerlo en buen estado y obtener los mejores resultados

En este post te mostramos una lista de algunos de ellos, basándonos en las opiniones de los clientes y los precios de las tiendas online.

Hoz

Es una herramienta tradicional que sirve para cortar hierba, maleza o cereales. Tiene una hoja curva y afilada que se sujeta con un mango de madera. Es muy útil para limpiar el terreno o recolectar la cosecha. Puedes encontrar diferentes modelos y tamaños, desde la hoz gallega hasta la hoz de filo. Su precio suele rondar entre los 8 y los 15 euros.

Cortacésped

Es una máquina que corta el césped de forma uniforme y rápida. Puede ser eléctrico, a batería o a gasolina, según la potencia y la autonomía que necesites. También hay cortacéspedes manuales, que funcionan con el empuje del usuario. Los cortacéspedes suelen tener un depósito o una bolsa para recoger la hierba cortada. Su precio varía según la marca y las prestaciones, pero puedes encontrar algunos modelos por menos de 100 euros.

Escarificador

Es un aparato que elimina el musgo, las malas hierbas y el fieltro que se forma en el césped, mejorando su aireación y su absorción de agua y nutrientes. Tiene unas cuchillas o púas que rascan la superficie del suelo, arrancando lo que sobra. Puede ser eléctrico o manual, y también suele tener un depósito o una bolsa para recoger los residuos. Su precio oscila entre los 50 y los 200 euros.

Aspirador/Soplador

Es un dispositivo que sirve para aspirar o soplar las hojas secas, el polvo o la suciedad que se acumula en el jardín. Algunos modelos también tienen la función de triturar las hojas, reduciendo su volumen y facilitando su compostaje. Puede ser eléctrico, a batería o a gasolina, y tener diferentes potencias y velocidades. Su precio ronda entre los 30 y los 150 euros.

Insecticidas

Son productos químicos o biológicos que sirven para combatir las plagas de insectos que pueden dañar las plantas o transmitir enfermedades. Hay insecticidas de contacto, que actúan al tocar al insecto; insecticidas sistémicos, que se absorben por la planta y circulan por su savia; e insecticidas fumígenos, que se liberan en forma de gas o humo. Su precio depende del tipo, la cantidad y la marca, pero puedes encontrar algunos por menos de 10 euros.

Estos son solo algunos ejemplos de los productos de jardinería más usados y más baratos que puedes encontrar en el mercado. Por supuesto, hay muchos más, como abonos, fungicidas, semillas, piscinas, etc. Lo importante es elegir los que mejor se adapten a tus necesidades y a tu presupuesto, sin renunciar a la calidad y a la eficacia.

¿Cuáles son los productos de jardinería más usados y más baratos? was last modified: by

Este artículo es propiedad de NotiActual.com y está prohibida su reproducción sin autorización si desea obtener una copia legal escriba al correo que puede ver en la sección de contacto.