Productos y Servicios Digitales que optimizan los procesos empresariales para lograr el éxito de su negocio.

Sean pequeñas, medianas empresas o grandes corporaciones en la actualidad manejan una carga de trabajo que en un día cualquiera sobrepasa la capacidad del personal y de la planta operativa disponible.

El auge de la globalización, interconexión, bilateralidad, mercados de divisas y stocks de inventarios manejados a nivel mundial desde oficinas que están en un punto geográfico totalmente opuesto al producto o servicio ofrecido, si bien a traído nuevos problemas también muestra nuevas soluciones de transformación empresarial, que buscan apoyar a la fuerza laboral la que cada vez está en puntos más diversos del globo, tanto de forma presencial como de forma remota.

En medio de la pandemia las empresas, las que no lo habían hecho hasta el momento, tomaron más en serio la significancia de la transformación digital de sus operaciones. En ese momento las empresas que estaban todavía en «cero automatización» o «semi automatizadas» en lo que respecta a sus procesos administrativos se toparon con una horrible realidad, y es que quienes ya habían comenzado o implementado previamente su digitalización les llevaban una gran ventaja que en ese momento álgido se produjo en millones de ingresos para los que previeron la situación.

Es un clásico el caso de Blockbuster, que perdió la oportunidad de comprar Netflix fundada en 1997 y luego termino sucumbiendo por un modelo de negocios de video streaming con ubicuidad global. En 1997 el video streaming no estaba en auge pero en pocos años se entronizó como el estándar para la trasmisión de contenido digital, impulsado por el software y el hardware el cuál en pocos años evolucionó para alcanzar todo el planeta a velocidades de trasmisión increíbles.

Por todo lo antes expuesto empresas como RICOH han evolucionado para establecer los servicios como los que podemos consultar en Ebusiness.ricoh-la.com donde podemos ver su gran portafolio, el cuál comentaremos a continuación:

Servicio de Digitalización de la información

Trazar una ruta para la implementación de la digitalización de la información es el primer paso para lograr la sistematización de procesos arcaicos de lápiz y papel o semi-automatizados como el simple uso de programas de ofimática en ordenadores aislados en redes de área local independientes del resto de las sucursales o sedes de cada empresa.

Como previamente lo indicábamos sea un pequeño negocio o una gran empresa con decenas de sucursales a nivel mundial, lograr la sistematización de procesos administrativos permite sortear los cuellos de botella en los picos de trabajo y ganar terreno en vez de retroceder ante la sobrecarga de información.

Con esta solución puede obtener una plataforma que le permita acceder de forma instantánea a la información en arreglos estructurados de flujo de trabajo, bancos de datos organizados de acuerdo a su nicho, evitar los datos duplicados o redundantes, además de evitar la mala práctica de imprimir todo en formatos que pueden deteriorarse y no pueden respaldarse.

RICOH RPA: Automatización Robótica de Procesos

Automatizar procesos, desde los básicos a los críticos permite expandir de forma exponencial la operatividad y el funcionamiento del negocio.

Depurar los procesos administrativos y establecer la automatización prescindiendo de lo antiguo y sustituyéndolo por nuevas tecnologías que pueden actualizarse sobre la marcha es el objetivo de este servicio de RICOH.

Esto se traduce en ahorro de tiempo, eliminación de errores y procesos lentos, reducir las operaciones manuales, gestión de información y reducción de reclamos y quejas de clientes, economizando costos, etc.

El uso de RICOH Process Automation en su empresa se traduce en todo esto y se soporta en tecnologías de análisis, Machine learning y Machine vision para implementarlo.

Además, capturas datos, procesarlos, realizar tareas repetitivas las 24 horas del día, interpretar datos, generar reportes e interactuar con otros módulos de información del negocio son algunas de las funciones del RPA RICOH Data Center

RICOH Data Center

Este servicio de RICOH le asegura tener sus datos a buen resguardo y en todo momento del día acceder a ellos con ubicuidad.

Servicios Administrados de Impresión

Ahora bien, no todo pueden ser datos en una pantalla de un móvil, un tablet, un laptop, un PC de sobremesa o un servidor, lo que debe imprimirse se debe imprimir.

El servicio administrado de impresión le permite disparar en el punto adecuado la cola de impresión, desde el nivel 1, pasando por el nivel 2 que se enfoca en dar el soporte presencial o remoto a los empleados de su negocio, un nivel 3 que se encarga de actualizar todo de forma transparente, la seguridad y la gestión en segundo plano del software subyacente que hace que todo funcione sin interrupciones, culminando con un nivel 4 con el fuerte tradicional de la marca RICOH que ha sido siempre el proveer equipos de impresión de alta calidad.

RICOH Solutions Hub

En RICOH Solutions Hub, le brinda servicios de un equipo de expertos en TI, herramientas y procesos líderes en la industria para implementar y administrar sus dispositivos, brindando monitoreo y soporte. Soporte remoto 24/7 para que su área de TI pueda en sus objetivos nativos que son el crecimiento de su negocio.

RICOH Comunicaciones Gráficas

Desde lo tradicional a lo innovador de última generación, la impresión en pequeño o gran formato es una solución que RICOH maneja como ningún otro proveedor de servicios similares en el mundo.

Encuentre maneras de mejorar la calidad y la eficiencia mientras reduce los costos. RICOH proporciona soluciones de hardware, software y flujo de trabajo para mejorar y transformar el entorno de producción de impresión para organizaciones de todos los tamaños.

Conclusión

Es evidente que una parte integral de las necesidades de las empresas en la actualidad es pasar de procesos manuales, semi-automáticos o mal automatizados a una solución robusta, probada y confiable e integral en todo lo relativo a lo que hemos comentado, que permita definir el plan a seguir para la gestión digital de su empresa, estableciendo la impresión de alta calidad en todos los formatos de acuerdo a sus necesidades, la elección confiable son los servicios de RICOH.

Fotos. Pixabay