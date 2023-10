Pronóstico de altas y bajas para el Nasdaq del lunes 23 de Octubre de 2023

El Nasdaq, el índice bursátil que agrupa a las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos.

El lunes 23 de octubre de 2023, el índice Nasdaq podría experimentar altas y bajas debido a varios factores. Entre ellos, se destacan las expectativas de los inversores sobre los resultados trimestrales de las principales empresas tecnológicas, el impacto de la pandemia de COVID-19 en la economía global y las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China.

Según los analistas, el Nasdaq podría abrir con una leve alza, impulsado por el optimismo de los mercados asiáticos y europeos, pero podría caer durante la jornada si se confirman malas noticias sobre el crecimiento económico o el conflicto comercial. El rango estimado de fluctuación para el Nasdaq el lunes sería entre los 15.000 y los 15.500 puntos.

¿Qué factores han influido en este comportamiento ?

Según los analistas consultados por este blog, hay varios elementos que están pesando sobre el ánimo de los inversores. Por un lado, la incertidumbre sobre el futuro de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed), que podría anunciar pronto una reducción de sus compras mensuales de activos, conocida como tapering. Esta medida supondría un endurecimiento de las condiciones financieras y un menor estímulo para la economía.

Por otro lado, la preocupación por el impacto de la escasez de semiconductores en el sector tecnológico, que está afectando a la producción y a las ventas de numerosas empresas. Algunas compañías como Apple, Microsoft o Tesla han reconocido que este problema les está restando ingresos y beneficios, y han rebajado sus previsiones para el próximo trimestre.

Además, la temporada de resultados empresariales del tercer trimestre, que se está desarrollando en estos días, está dejando algunas decepciones entre las firmas del Nasdaq. Aunque la mayoría ha superado las expectativas de los analistas, algunas como Netflix, Amazon o Facebook han mostrado signos de debilidad en sus cuentas, lo que ha provocado caídas en sus acciones.

¿Qué podemos esperar para las próximas sesiones?

Los expertos coinciden en que el Nasdaq podría seguir bajo presión en el corto plazo, debido a la persistencia de los factores mencionados anteriormente. Sin embargo, también apuntan a que el índice tiene potencial para recuperarse en el medio y largo plazo, gracias a la fortaleza de sus componentes y a la innovación que caracteriza al sector tecnológico.

Así, algunos analistas recomiendan aprovechar las caídas para comprar acciones de empresas con buenos fundamentales, perspectivas de crecimiento y ventajas competitivas.

Entre ellas, destacan nombres como Alphabet (la matriz de Google), Nvidia, Adobe o Shopify. Otros, en cambio, prefieren adoptar una posición más cautelosa y esperar a que se aclare el panorama antes de tomar decisiones.

En cualquier caso, lo que parece claro es que el Nasdaq seguirá siendo uno de los índices más seguidos y volátiles del mercado, y que ofrecerá oportunidades tanto para los inversores más arriesgados como para los más conservadores.

Pronóstico de altas y bajas para el Nasdaq del lunes 23 de Octubre de 2023 was last modified: by