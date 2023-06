Pronósticos deportivos Altas y bajas de la MLB para el Miércoles 7 de Junio de 2023

miércoles, 07 de junio de 2023 HORA/JUEGO HORA: 12:35 (-4 GMT) PITTSBURGH PIRATES MONEY -182 (1,55) ALTA/BAJA 9 PREDICCION 4 OAKLAND ATHLETICS MONEY 152 (2,52) RUNLINE 1,5 PREDICCION 2 PITTSBURGH PIRATES OAKLAND ATHLETICS MONEY LINE 57 43 RUN LINE 54 46 ALTA BAJA 42 58 HORA/JUEGO HORA: 16:10 (-4 GMT) SAN DIEGO PADRES MONEY -119 (1,84) ALTA/BAJA 8 PREDICCION 8 SEATTLE MARINERS MONEY -101 (1,99) RUNLINE 1,5 PREDICCION 5 SAN DIEGO PADRES SEATTLE MARINERS MONEY LINE 57 43 RUN LINE 54 46 ALTA BAJA 58 42 HORA/JUEGO 18:05 (-4 GMT) PHILADELPHIA PHILLIES MONEY 250 (1,40) ALTA/BAJA 7,5 PREDICCION 6 DETROIT TIGERS MONEY 204 (3,04) RUNLINE 1,5 PREDICCION 3 PHILADELPHIA PHILLIES DETROIT TIGERS MONEY LINE 68 32 RUN LINE 55 45 ALTA BAJA 51 49 HORA/JUEGO 18:40 (-4 GMT) MIAMI MARLINS MONEY -179 (1,56) ALTA/BAJA 8,5 PREDICCION 6 KANSAS CITY ROYALS MONEY 149 (2,49) RUNLINE 1,5 PREDICCION 4 MIAMI MARLINS KANSAS CITY ROYALS MONEY LINE 55 45 RUN LINE 52 48 ALTA BAJA 51 49 HORA/JUEGO 18:40 (-4 GMT) TAMPA BAY RAYS MONEY -143 (1,70) ALTA/BAJA 8,5 PREDICCION 6 MINNESOTA TWINS MONEY 119 (2,19) RUNLINE 1,5 PREDICCION 7 TAMPA BAY RAYS MINNESOTA TWINS MONEY LINE 45 55 RUN LINE 42 58 ALTA BAJA 57 43 HORA/JUEGO 19:05 (-4 GMT) WASHINGTON NATIONALS MONEY 112 (2,12) ALTA/BAJA 9,5 PREDICCION 2 ARIZONA DIAMONDBACKS MONEY -135 (1,74) RUNLINE -1,5 PREDICCION 4 WASHINGTON NATIONALS ARIZONA DIAMONDBACKS MONEY LINE 43 57 RUN LINE 46 54 ALTA BAJA 45 55 HORA/JUEGO 19:05 (-4 GMT) NEW YORK YANKEES MONEY -135 (1,74 ALTA/BAJA 9 PREDICCION 8 CHICAGO WHITE SOX MONEY -135 (1,74) RUNLINE 1,5 PREDICCION 5 NEW YORK YANKEES CHICAGO WHITE SOX MONEY LINE 57 43 RUN LINE 54 46 ALTA BAJA 57 43 HORA/JUEGO 19:07 (-4 GMT) ORONTO BLUE JAYS MONEY -156 (1,64) ALTA/BAJA 9 PREDICCION 7 HOUSTON ASTROS MONEY 131 (2,31) RUNLINE 1,5 PREDICCION 4 ORONTO BLUE JAYS HOUSTON ASTROS MONEY LINE 57 43 RUN LINE 54 46 ALTA BAJA 51 49 HORA/JUEGO 19:10 (-4 GMT) CLEVELAND GUARDIANS MONEY -132 (1,76) ALTA/BAJA 8 PREDICCION 2 BOSTON RED SOX MONEY 131 (2,31) RUNLINE 1,5 PREDICCION 3 CLEVELAND GUARDIANS BOSTON RED SOX MONEY LINE 47 53 RUN LINE 44 56 ALTA BAJA 47 53 HORA/JUEGO 19:10 (-4 GMT) CINCINNATI REDS MONEY 140 (2,40) ALTA/BAJA 11 PREDICCION 0 BOSTON RED SOX MONEY -167 (1,60) RUNLINE -1,5 PREDICCION 2 CINCINNATI REDS BOSTON RED SOX MONEY LINE 43 57 RUN LINE 46 54 ALTA BAJA 47 53 HORA/JUEGO 19:10 (-4 GMT) ATLANTA BRAVES MONEY -122 (1,82) ALTA/BAJA 9 PREDICCION 4 NEW YORK METS MONEY -167 (1,60) RUNLINE 1,5 PREDICCION 2 ATLANTA BRAVES NEW YORK METS MONEY LINE 57 43 RUN LINE 54 46 ALTA BAJA 45 55

