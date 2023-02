Pronósticos deportivos Altas y Bajas de la NBA para Hoy Martes 14 de Febrero de 2023

martes, 14 de febrero de 2023 HORA/JUEGO EQUIPO 1 EQUIPO 2 HORA: 20:30 (-4 GMT) MILWAUKEE BUCKS BOSTON CELTICS MONEY LINE -455(1,22) 337(4,37) RUNLINE 9,5 PRONOSTICO DE PTOS 125 112 ALTA/BAJA 232,5 PROBABILIDADES MONEY LINE 88% 12% RUNLINE 57% 43% ALTA/BAJA 60% 40% HORA/JUEGO EQUIPO 1 EQUIPO 2 HORA: 20:30 (-4 GMT) TORONTO RAPTORS ORLANDO MAGIC MONEY LINE -207(1,37) 217(3,17) RUNLINE 6,5 PRONOSTICO DE PTOS 111 101 ALTA/BAJA 223,5 PROBABILIDADES MONEY LINE 68% 32% RUNLINE 57% 43% ALTA/BAJA 41% 59% HORA/JUEGO EQUIPO 1 EQUIPO 2 HORA: 22:00 (-4 GMT) PHOENIX SUNS SACRAMENTO KINGS MONEY LINE -156(1,64) 131(2,31) RUNLINE 3,0 PRONOSTICO DE PTOS 116 110 ALTA/BAJA 233,5 PROBABILIDADES MONEY LINE 63% 37% RUNLINE 55% 45% ALTA/BAJA 44% 56% HORA/JUEGO EQUIPO 1 EQUIPO 2 HORA: 23:00 (-4 GMT) LOS ANGELES CLIPPERS GOLDEN STATE WARRIORS MONEY LINE -370(1,27) 289(3,89) RUNLINE 8,5 PRONOSTICO DE PTOS 126 115 ALTA/BAJA 233,5 PROBABILIDADES MONEY LINE 77% 23% RUNLINE 56% 44% ALTA/BAJA 60% 40% HORA/JUEGO EQUIPO 1 EQUIPO 2 HORA: 23:00 (-4 GMT) PORTLAND TRAIL BLAZERS WASHINGTON WIZARDS MONEY LINE -167(1,6) 137(2,37) RUNLINE 3,5 PRONOSTICO DE PTOS 112 116 ALTA/BAJA 235,5 PROBABILIDADES MONEY LINE 46% 54% RUNLINE 43% 57% ALTA/BAJA 44% 56%