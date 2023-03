Pronósticos deportivos de altas y bajas de la NBA para el Viernes 24 de Marzo de 2023

viernes, 24 de marzo de 2023 HORA/JUEGO EQUIPO 1 EQUIPO 2 HORA: 19:00 (-4 GMT) BOSTON CELTICS INDIANA PACERS MONEY LINE +714(1,14) 500(6,0) ALTA/BAJA 234,5 234,5 PROBABILIDADES MONEY LINE 80% 20% ALTA/BAJA ALTA BAJA HORA/JUEGO EQUIPO 1 EQUIPO 2 HORA: 19:00 (-4 GMT) BOSTON CELTICS SAN ANTONIO SPURS MONEY LINE -286 | 1,35 231 | 3,31 ALTA/BAJA 228 228 PROBABILIDADES MONEY LINE 65% 35% ALTA/BAJA ALTA BAJA HORA/JUEGO EQUIPO 1 EQUIPO 2 HORA: 19:30 (-4 GMT) TORONTO RAPTORS DETROIT PISTONS MONEY LINE -909 | 1,11 595 | 6,95 ALTA/BAJA 223,5 223,5 PROBABILIDADES MONEY LINE 80% 20% ALTA/BAJA ALTA BAJA HORA/JUEGO EQUIPO 1 EQUIPO 2 HORA: 20:00 (-4 GMT) MEMPHIS GRIZZLIES HOUSTON ROCKETS MONEY LINE -909 | 1,11 596 | 6,96 ALTA/BAJA 232,5 232,5 PROBABILIDADES MONEY LINE 80% 20% ALTA/BAJA ALTA BAJA HORA/JUEGO EQUIPO 1 EQUIPO 2 HORA: 20:30 (-4 GMT) DALLAS MAVERICKS CHARLOTTE HORNETS MONEY LINE -1000 | 1,10 608 | 7,08 ALTA/BAJA 224,5 224,5 PROBABILIDADES MONEY LINE 86% 14% ALTA/BAJA ALTA BAJA HORA/JUEGO EQUIPO 1 EQUIPO 2 HORA: 21:00 (-4 GMT) UTAH JAZZ MILWAUKEE BUCKS MONEY LINE -308 | 4,08 -400 | 1,25 ALTA/BAJA 235,5 235,5 PROBABILIDADES MONEY LINE 25% 75% ALTA/BAJA ALTA BAJA HORA/JUEGO EQUIPO 1 EQUIPO 2 HORA: 22:00 (-4 GMT) PORTLAND TRAIL BLAZERS CHICAGO BULLS MONEY LINE 112 | 2,12 -135 | 1,74 ALTA/BAJA 226,5 226,5 PROBABILIDADES MONEY LINE 38% 62% ALTA/BAJA ALTA BAJA HORA/JUEGO EQUIPO 1 EQUIPO 2 HORA: 22:00 (-4 GMT) GOLDEN STATE WARRIORS PHILADELPHIA 76ERS MONEY LINE -213 | 1,47 171 | 2,71 ALTA/BAJA 235 235 PROBABILIDADES MONEY LINE 69% 31% ALTA/BAJA ALTA BAJA HORA/JUEGO EQUIPO 1 EQUIPO 2 HORA: 22:00 (-4 GMT) SACRAMENTO KINGS PHOENIX SUNS MONEY LINE -196 | 1,51 162 | 2,62 ALTA/BAJA 240,5 240,5 PROBABILIDADES MONEY LINE 60% 40% ALTA/BAJA ALTA BAJA HORA/JUEGO EQUIPO 1 EQUIPO 2 HORA: 22:30 (-4 GMT) LOS ANGELES LAKERS OKLAHOMA CITY THUNDER MONEY LINE -238 | 1,42 190 | 2,90 ALTA/BAJA 232,5 232,5 PROBABILIDADES MONEY LINE 55% 45% ALTA/BAJA ALTA BAJA

