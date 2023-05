¿Qué es un centro de datos y por qué necesita de una red proxy?

Debido al avance de la tecnología todas las empresas en la actualidad utilizan computadoras, almacenamiento de datos e internet. Cuando estas empresas son pequeñas pueden utilizar pequeños servidores, computadoras o discos duros para el almacenamiento de datos, pero al ser empresas en crecimiento se ven en la necesidad de recurrir a centros de datos y por lo tanto también deben tener una red proxy.

Proxies en centros de datos

Los proxies para un centro de datos de Bright Data pueden usarse en cualquier parte del mundo, con una gran calidad de servicio, con un tablero proxy muy fácil de utilizar, no tiene ningún tipo de dificultad para que los principiantes lo usen y es potenciado para ser utilizado por las empresas. Cuentan con una de las redes de IPs más estables del mundo, con un desempeño del 99.99% y cumplen todas las normas de seguridad para la tranquilidad de los usuarios.

Ahora podrían preguntarse ¿Qué es un centro de datos? y esa duda la aclararemos a continuación.

¿Qué es un centro de datos?

Generalmente, los centros de datos se tratan de espacios físicos de grandes dimensiones para alojar la gran cantidad de servidores, equipos informáticos y electrónicos, para procesar grandes cantidades de información de empresas y organizaciones. Pueden ser espacios de venta, alquiler o ser creados por empresas de gran tamaño para almacenar la información relevante para sus operaciones.

Componentes de un centro de datos

Para un centro de datos es de suma importancia la seguridad de los datos almacenados, por lo que es necesario que la construcción física sea antisísmica, tenga un sistema de control de incendios, una vigilancia especializada y que el acceso sea completamente restringido.

Con respecto a la alimentación eléctrica, debido a que deben mantenerse constante y sin interrupciones, tienen que contar con generadores eléctricos y redundancia en fuentes de alimentación para abastecer todo el centro de datos en caso de fluctuaciones de energía eléctrica.

Son de primera necesidad los routers y switches para la interconexión de toda la red interna y a su vez a internet. Todos estos equipos electrónicos generan grandes niveles de temperatura, lo que hace necesario que se tengan los elementos que proporcionen una excelente refrigeración.

Y por supuesto los elementos más importantes son los racks donde se encuentran los servidores que procesan y almacenan los datos, además de la conectividad al internet para que las empresas puedan acceder a los servidores en la nube.

Tipos de centros de datos

Centros de datos empresariales

Son los pertenecientes a una empresa en particular, por lo general es administrado por un equipo especialista en tecnología y sistemas que se encarga de la administración, mantenimiento y las actualizaciones necesarias.

Centro de datos en la nube

En este caso la empresa no es propietaria del centro de datos, sino que se trata de un proveedor externo que se encarga de toda la administración, mantenimiento, actualizaciones y responsable de que funcionen excelentemente los centros de datos virtuales.

Centro de datos de gestión de servicios

Estos son gestionados por proveedores externos de servicios y son alquilados por las empresas, incluyendo la infraestructura física y los equipos electrónicos que lo conforman.

Centros de datos de colocación

En esta tipología la empresa gestiona todo el centro de datos que se encuentra alojado en la infraestructura que está en otra ubicación lejana a la de la empresa, este espacio pertenece a un tercero y es alquilado por la organización.

Beneficios de un centro de datos en la nube

Menores costos

Al utilizar un proveedor externo se evita el hecho de realizar mantenimientos preventivos, además de la inversión económica que todos los equipos electrónicos e infraestructura adecuada ameritan.

Nivel de seguridad excelente

Los proveedores de este servicio generalmente están preparados para que los clientes no tengan pérdida de datos valiosos, no haya caídas en los sistemas, que exista un servicio de respaldo para que las empresas puedan tener respaldada su información.

Múltiple acceso

Los proveedores de este servicio en la nube permiten que múltiples usuarios puedan acceder a la información de manera simultánea, sin importar la ubicación ni el horario en el que se encuentren, con sólo tener un equipo con acceso a internet y los datos de seguridad para el acceso.

Beneficios de los centros de datos locales

Gran independencia

Como la administración y el mantenimiento dependen de la propia empresa, los centros de datos locales proporcionan una independencia mayor a los centros de procesamiento de datos en la nube.

Excelente seguridad

Debido a la sensibilidad que pueden tener los datos de las empresas de gran tamaño, pueden optar por un sistema de seguridad que evite que existan irrupciones malintencionadas en sus datos.

Personalización

Al ser la empresa la propietaria del centro de datos, pueden modificarlo y personalizarlo tanto como deseen, bien sea el software, el hardware o la infraestructura física.

