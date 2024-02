Qué hacer si el Biopago no lee su huella, solución en 4 pasos.

Si el BIOPAGO no lee su huella dactilar, tiene varias opciones para que sistema electrónico le permita hacer su pago de forma rápida y segura. Esta plataforma permite realizar transacciones que son autorizadas mediante la autenticación biométrica del cliente.

Si el BIOPAGO no lee tu huella dactilar intenta estas 4 opciones

Si tu huella dactilar del dedo pulgar es rechazada por el sistema, puedes intentar con las huellas de tus otros dedos. Puedes comunicarte al 0500MICLAVE (0500 3625283) Acude al Banco de Venezuela y que te verifiquen que puedes utilizar este sistema biométrico. De no poder activar tu huella tendrás que seguir utilizando los métodos tradicionales de pago.