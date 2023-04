¿Qué marcas de cauchos baratos puedo comprar en Caracas y Maracaibo?

¿Estás buscando cauchos baratos en Venezuela?

¿Quieres saber cuáles son las mejores marcas, tamaños y precios disponibles en el mercado?

Entonces este artículo es para ti. Aquí te presentamos tres opciones de cauchos que te ofrecen calidad, seguridad y economía para tu vehículo.

1. Landsail:

Esta es una marca de cauchos de origen chino que se ha posicionado como una de las más vendidas en Venezuela por su relación calidad-precio. Sus productos cuentan con certificaciones internacionales y ofrecen un buen rendimiento en diferentes condiciones climáticas y de terreno. Algunos de los tamaños y precios de cauchos Landsail que puedes encontrar son:

255/70R17 CLV2 112H: Este caucho es ideal para camionetas y vehículos todo terreno. Tiene un diseño simétrico que mejora la tracción y la estabilidad. Su precio es de 149,80 dólares (sin IVA).

195/60R15 CS600 88V: Este caucho es adecuado para vehículos compactos y sedanes. Tiene un diseño asimétrico que optimiza el agarre y el frenado. Su precio es de 97,00 dólares (sin IVA).

195R14C 106/104R LSV88+: Este caucho es especial para vehículos comerciales y de carga. Tiene un diseño reforzado que soporta altas presiones y cargas. Su precio es de 102,90 dólares (sin IVA).

2. Pirelli:

Esta es una marca de cauchos de origen italiano que se caracteriza por su innovación y tecnología. Sus productos son reconocidos por su calidad, durabilidad y desempeño en diferentes tipos de vehículos. Algunos de los tamaños y precios de cauchos Pirelli que puedes encontrar son:

225/45R17 91W S-I P7 CINTURATO: Este caucho es ideal para vehículos deportivos y de alto rendimiento. Tiene un diseño que reduce el consumo de combustible y las emisiones de CO2. Su precio es de 189,00 dólares (sin IVA).

205/55R16 91V S-I P7 CINTURATO: Este caucho es adecuado para vehículos medianos y familiares. Tiene un diseño que mejora la comodidad y el manejo. Su precio es de 91,00 dólares (sin IVA).

195/65R15 91H P1 CINTURATO: Este caucho es especial para vehículos ecológicos y eléctricos. Tiene un diseño que minimiza el ruido y la resistencia al rodamiento. Su precio es de 91,00 dólares (sin IVA).

3. Toyo:

Esta es una marca de cauchos de origen japonés que se destaca por su experiencia y calidad. Sus productos ofrecen un excelente equilibrio entre seguridad, confort y eficiencia en diferentes tipos de vehículos. Algunos de los tamaños y precios de cauchos Toyo que puedes encontrar son:

265/60R18 H04L HP71: Este caucho es ideal para camionetas y SUVs. Tiene un diseño que brinda una buena estabilidad y tracción en carretera y fuera de ella. Su precio es de 207,90 dólares (sin IVA).

235/50ZR18 WXLL PS31: Este caucho es adecuado para vehículos deportivos y coupés. Tiene un diseño que proporciona un alto agarre y frenado en seco y mojado. Su precio es de 168,00 dólares (sin IVA).

295/80R22.5 TL 18PR DIREC FLS1: Este caucho es especial para camiones y buses. Tiene un diseño que resiste el desgaste irregular y la generación de calor. Su precio es de 323,40 dólares (sin IVA).

