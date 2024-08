Un triángulo, un círculo, un cuadrado y una equis. Cuatro símbolos que pueden adquirir todo tipo de significados. Pero viéndolos juntos a todos se nos viene lo mismo a la cabeza: PlayStation. Los dibujos que aparecen en los botones del mando se han convertido prácticamente en el emblema más significativo de la videoconsola, en cualquiera de sus tres generaciones y variantes portátiles. ¿Realmente significan algo?

Pues parece que sí, que hay algo de mensaje oculto tras ellos. La explicación viene de parte de Teiyu Goto, uno de los ingenieros de Sony que trabajó en el diseño de la primera PlayStation. Su intención era usar elementos fáciles de recordar, y a la vez diferentes al código de letras que usaban las otras consolas. Le costó bastante convencer a sus superiores de la idea, pues la compañía prefería algo más parecido al control de la Super Nintendo. La foto que acompaña a este texto es un ejemplo de lo que podría haber sido y no fue.

¿Qué significan los símbolos en el mando de PlayStation?

Goto pensó que el triángulo podía identificarse con el punto de vista de un personaje, algo así como hacia dónde está orientada su cabeza. El cuadrado es una hoja de papel, que representa menús y documentos. El círculo y la equis se corresponden con las respuestas “sí” y “no” respectivamente. A cada uno le adjudicó un color: verde, rosa, rojo y azul.

También insistió en que el mando debería tener un aspecto diferente, incluyendo un par de empuñaduras en la parte inferior. De algún modo debió lograr convencer a los directivos de Sony, porque quince años después las consolas de la multinacional japonesa siguen usando exactamente el mismo controlador creado por Goto. Incluso el nuevo accesorio PlayStation Move, de precisión quirúrgica según dicen, mantiene los crípticos símbolos en sus botones.

