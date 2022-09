Qué son Los Pronósticos deportivos para apuestas de Altas y Bajas

Los pronósticos deportivos están en boga, y es que los usuarios previo a la pandemia ya tenían un nicho preferido en lo referente a las apuestas deportivas. Con solo ver la cantidad de aficionados al deporte que siguen eventos cómo el Super Tazón, La liga de campeones o Champions League, así como otras ligas de diversas disciplinas deportivas podemos hacernos una idea de la preferencia de los aficionados por el deporte.

Muchos aficionados además de disfrutar viendo su deporte preferido por la pantalla del TV, Tablet o Móvil, practican deporte, en un gran porcentaje el deporte al que son aficionados desde las pantallas, que si bien no son jugadores profesionales pueden disfrutar en la práctica más allá de verlo en formato digital.

Los tipos de apuestas deportivas preferidas en la actualidad.

Por todo lo antes expuesto, tenemos que en la actualidad existen muchísimas formas de ganar en los deportes y a la vez divertirse.

Apuesta Simple o Derecha, se apuesta por un resultado final exacto.

Apuesta Combinada, se apuesta por dos resultados sean de diferentes disciplinas deportivas o no, y ambos deben ser exactos para ganar.

Apuestas Sistema, es un tipo especial de apuesta combinada pero en este caso se pueden elegir de 3 a 8 eventos deportivos.

La variación respecto a la apuesta combinada es que no todos los resultados deben ser exactos, una apuesta sistema de 3/4 significa que para ganar en 4 pronósticos el aficionado solo necesita acertar en 3.

Apuestas Hándicap, es una muy conocida en las carreras de caballos, ya que a cada ejemplar se le da un Hándicap que puede o no hacerlo favorito, de acuerdo al Hándicap la apuesta por cada ejemplar devolverá un monto pre calculado.

Las apuestas deportivas han ido evolucionando con el tiempo, tanto ante del internet cuando las apuestas se realizaban en forma presencial en los estadios e hipódromos como en la era del Internet donde hasta en el último momento se puede hacer la apuesta con un par de clicks.

Apuestas Head-to-Head, muy usada en las apuestas para la Formula 1, ya que se compara dos corredores o equipos de F1, si un aficionado apuesta Head-to-Head a un corredor este debe obtener una mejor clasificación en la final para poder ganar.

Un caso especial y muy utilizado por los aficionados en la actualidad son las apuestas deportivas de altas y bajas.

Estas funcionan de la siguiente manera:

Se basan en predecir o pronósticar el resultado de un evento deportivo de cualquier disciplina y en el que se obtiene un premio en respuesta al resultado sí solo sí se dan los siguientes casos.

Si se apuesta a la Alta

En este caso el aficionado elije apostar a la Alta de un resultado deportivo, suponiendo que su apuesta es que el equipo de fútbol A enfrentado al equipo de Fútbol B, independientemente del juego en que se vean en la temporada, sea 7 a la Alta, significa que para obtener el premio, ambos equipos deben sumar 7 o más puntos en el resultado final del juego para que el aficionado gane.

Si se apuesta a la Baja

En este caso el aficionado elije apostar a la Baja de un resultado deportivo, suponiendo que su apuesta es que el equipo de fútbol A enfrentado al equipo de Fútbol B, independientemente del juego en que se vean en la temporada, sea 4 a la Baja, significa que para obtener el premio, ambos equipos deben sumar menos de 4 puntos en el resultado final del juego para que el aficionado gane.

La apuesta es muy sencilla de hacer, y la gran mayoría de los Brokers de apuestas deportivas aceptan este tipo de operación.