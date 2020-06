Ranking de las empresas más Grandes de Brasil en 2020

En su 18ª edición, el ranking anual Forbes Global 2000 enumera las compañías de capital abierto (que cotizan en bolsa) más grandes del mundo. El listado es configurado en base a un puntaje definido por métricas de ventas, ganancias, activos y valor de mercado. Entre las pérdidas y ganancias, los números de las compañías enumeradas este año ilustran la escala y las consecuencias futuras de la pandemia de coronavirus (COVID 19). Todas las empresas brasileñas han visto un retroceso en su posición internacional en buena medida como consecuencia de la devaluación del real.

1. Petrobras Industria/sector: Petróleo y gas

En Bolsa San Pablo: PETR4 (BVMF)

CEO: Roberto da Cunha Castello Branco

Valor de mercado: US$ 43.5 mil millones

Posición mundial en 2019: 50

Posición mundial en 2020: 70 Petróleo Brasileiro S.A. (conocido simplemente como Petrobras) es una empresa petrolera brasileña de naturaleza semi-pública de propiedad mayoritariamente estatal y con participación extranjera privada. Petrobras opera en forma activa en el mercado internacional de petróleo como así también a través del intercambio de una importante diversidad de productos relacionados con la industria hidrocarburífera. Entre otras cosas, Petrobras se destaca por utilizar alta tecnología en operaciones de exploración y producción de petróleo en aguas abiertas (off shore) contando con el récord de la planta de producción de crudo más profunda del mundo. 2. Itaú Unibanco Holding Industria/sector: Bancaria

En Bolsa San Pablo: ITUB4 (BVMF)

CEO: Candido Botelho Bracher

Valor de mercado: US$ 41 mil millones

Posición mundial en 2019: 58

Posición mundial en 2020: 78 Banco Itaú S.A. es un banco brasileño, brazo de Itaú Holding, con sede en São Paulo, en el estado homónimo, y uno de los mayores de América​ y Hemisferio Sur. 3. Banco Bradesco Industria/sector: Bancaria

En Bolsa San Pablo: BBDC4 (BVMF)

CEO: –

Valor de mercado: US$ 31.3 mil millones

Posición mundial en 2019: 68

Posición mundial en 2020: 101 Banco Bradesco S.A. es el segundo mayor banco privado del Brasil y de América Latina (en activos totales), el mismo creció principalmente a través de fusiones y adquisiciones. Fue fundado en 1943 en la ciudad de Marília, São Paulo por Amador Aguiar y otros dos amigos. Su nombre original era Casa Bancária Almeida & Cia. y, seguidamente, Banco Brasileiro de Descontos S.A. 4. Banco do Brasil Industria/sector: Bancaria

En Bolsa San Pablo: BBAS3 (BVMF)

CEO: Ruben de Freitas Novaes

Valor de mercado: US$ 17.7 mil millones

Posición mundial en 2019: 154

Posición mundial en 2020: 208 Banco do Brasil S.A. es una institución financiera brasileña, constituida en la forma de Sociedad de Economía Mixta, con participación de la Unión (gobierno federal brasilero) con el 70% de las acciones. Dichas acciones se negocian en la Bolsa de Valores de San Pablo. De acuerdo con la consultora América Economía, Banco de Brasil figura en la primera posición en el ranking de los mayores bancos de América Latina. 5. JBS Industria/sector: Alimenticia

En Bolsa San Pablo: JBSS3 (BVMF)

CEO: Gilberto Tomazoni

Valor de mercado: US$ 11.7 mil millones

Posición mundial en 2019: 825º

Posición mundial en 2020: 461 6. Vale JBS S.A. es una empresa brasileña de Goiás, fundada en 1953. Es una de las industrias alimentarias más grandes del mundo. La compañía opera en el procesamiento de carne de res, cerdo, oveja y pollo y en el procesamiento de cuero. Además, comercializa productos de higiene y limpieza, colágeno, envases metálicos, biodiesel, entre otros. Sus negocios se dividen en tres unidades: JBS Mercosul, JBS Foods y JBS USA, que incluye operaciones de carne de res en los Estados Unidos, Australia y Canadá, operaciones de carne de cerdo y aves de corral en los Estados Unidos, México y Puerto Rico. Industria/sector: Minería

En Bolsa San Pablo: VALE3 (BVMF)

CEO: Eduardo Bartolomeo, Mikio Suzuki

Valor de mercado: US$ 42.5 mil millones

Posición mundial en 2019: 139

Posición mundial en 2020: 513º 7. Eletrobrás Vale S.A. (nombre completo: Companhia Vale do Rio Doce) es una empresa multinacional brasileña fundada en 1942 y con sede en la ciudad de Río de Janeiro, la empresa opera en los sectores de minería, logística, energía siderúrgica y petróleo, y es uno de los mayores operadores logísticos de Brasil.​ Es también la segunda compañía minera más grande del mundo,​ y el mayor productor mundial de Hierro y segundo en Níquel. En el sector de la energía eléctrica, la compañía participa en consorcios y actualmente opera nueve plantas hidroeléctricas. La compañía cotiza en las bolsas de valores de São Paulo, Nueva York, Buenos Aires, Berlín, Stuttgart, Franfurt, París, Hong Kong y Madrid. Industria/sector: Energía Eléctrica

En Bolsa San Pablo: ELET6 (BVMF)

CEO: Wilson Pinto Ferreira Jr.

Valor de mercado: US$ 8.1 mil millones

Posición mundial en 2019: 657

Posición mundial en 2020: 722 Eletrobras (Centrais Elétricas Brasileiras S.A.) es una empresa de capital mixto y que cotiza en bolsa controlada por el Gobierno Federal de Brasil y actúa como una sociedad de cartera, dividida en generación, transmisión y distribución, creada en 1962 para coordinar todas las empresas del sector eléctrico. 8. Itaúsa Industria/sector: Finanzas e industria

En Bolsa San Pablo: ITSA4 (BVMF)

CEO: Alfredo Egydio Setubal

Valor de mercado: US$ 14 mil millones

Posición mundial en 2019: 859

Posición mundial en 2020: 935º Itaúsa (Itaúsa Investimentos Itaú S.A.) es un holding brasileño que controla Banco Itaú Unibanco (institución financiera), Duratex (papel y celulosa), Alpargatas (calzado), Itautec (tecnología de la información) y participación en NTS además de otras empresas. Es el segundo grupo privado más grande del país. 9. Banco BTG Pactual Industria/sector: Finanzas diversificadas

En Bolsa San Pablo: BPAC11 (BVMF)

CEO: Roberto Balls Sallouti

Valor de mercado: US$ 5.6 mil millones

Posición mundial en 2019: fuera de la lista 2019

Posición mundial en 2020: 1.341º BTG Pactual es un banco de inversión brasileño especializado en capital inversión y capital riesgo, además de la administración de fondos de inversión o patrimoniales y fondos gubernamentales, en mercados de wealth management, global asset management.​ BTG Pactual es una empresa de capital abierto administrada por una alianza, que actualmente cuenta con 64 socios y 175 asociados,​ y fue el resultado de la adquisición del banco UBS Pactual por BTG Investments. 10. B3 Industria/sector: Bolsa de valores

En Bolsa San Pablo: B3SA3

CEO: Gilson Finkelsztain

Valor de mercado: US$ 14.5 mil millones

Posición mundial en 2019: 1,486º

Posición mundial en 2020: 1.371º

La Bolsa de Valores de São Paulo o «B3» es la décimo tercera bolsa de valores más grande e importante en el mundo, y la primera en ocupar este puesto en Latinoamérica,​ situada en el corazón de la mayor ciudad brasileña, São Paulo. Establecida el 23 de agosto de 1890 en la calle (rua) 15 de noviembre, fue una institución pública hasta 1996, cuando se estableció como una asociación civil.

