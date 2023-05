Razas de perros pequeños El Pug o Carlino

El Pug o Carlino es una raza de perro pequeño que se caracteriza por su hocico corto y redondeado, sus arrugas en la cara y su pelaje corto y suave.

Es originaria de China y ha sido popular como perro de compañía durante siglos. Los Pugs son conocidos por su personalidad amorosa y juguetona, y son una raza popular entre las familias y las personas mayores.

Sin embargo, debido a su morfología, algunos Pugs pueden tener problemas de salud como problemas respiratorios y alergias a causa de su hocico chato.

Razas de perros pequeños El Pug o Carlino was last modified: by

Click aquí para suscribirte a nuestro canal de Telegram y recibe notificaciones cuando publiquemos contenidos sobre este tema