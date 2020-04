Receta de Estofado de carne..

Ingredientes:

1 cebolla pequeña o mediana, o 1/2 grande.

1 pimiento verde.

1 tomate o 2, depende del tamaño.

1 zanahoria.

Hojas de laurel.

Sal y pimienta.

Perejil picado.

2 dientes de ajo.

Colorante (onoto)

También puedes echar azafrán que sí da sabor, muy rico, y también da color, pero es más caro, se le conoce como el “oro alimenticio”.

1 vaso grande de vino blanco.

Algo menos de un kilo de papas, aproximadamente unas 4 o 5 papas medianas.

1/4 de pollo.

1/4 de carne para guisar

Preparación:

Se corta la cebolla y se pone en la olla con algo de aceite para que se vaya dorando. Cuando esté pocha añado el pimiento verde previamente troceado, pasado un rato, unos 5 minutos, añado el tomate, la zanahoria y el ajo. Con esto se hace lo que en cocina llamamos el “sofrito” . Todas estas verduras, antes de echarlas, las hemos cortado antes en trocitos pequeños, claro…

Añada la carne troceada. Cuando ya tenga color añado el vino y todas las especias (perejil, pimienta, laurel). Dejamos reducir el vino durante un tiempo, hasta que empiece a estar cremoso (esto se nota muy fácilmente, empieza a perder liquidez y no hace falta saber cocinar para verlo, así que no preocuparos).

En este momento añado las papas, que han sido cortadas en taquitos irregulares, más bien medianos. Sin esperar añado el agua, que tiene que cubrir todo lo que haya en la olla más un dedo y medio aproximadamente (es decir, un poco más del agua necesaria para cubrirlo todo).

Una vez que empiece a hervir se baja el fuego a medio-bajo, pero tampoco al mínimo, hasta que la patatas esté tierna (entre 15 y 25 minutos, dependiendo de cómo sean las patatas y tal, hay que ir probando hasta que el cuchillo o el tenedor atraviesen la papas sin dificultad).

Fuente:Recetas Maggi

En : Gastronomía