Recorrido turístico en Asheville durante Navidad

¿Estás buscando una forma divertida y diferente de pasar las fiestas navideñas?

¿Qué te parece un recorrido turístico en Asheville, una de las ciudades más encantadoras y artísticas de Carolina del Norte?

En este post te voy a contar todo lo que puedes hacer y ver en Asheville durante Navidad, desde admirar las luces y decoraciones hasta disfrutar de la gastronomía y la cultura local. ¡No te lo pierdas!

Asheville es una ciudad que tiene mucho que ofrecer en cualquier época del año, pero en Navidad se viste de gala y se llena de magia. Aquí te dejo algunas de las actividades que puedes hacer en tu recorrido turístico por Asheville durante Navidad:

Visitar el Biltmore Estate, el castillo más grande de Estados Unidos, que se transforma en un espectáculo navideño con más de 100 árboles decorados, miles de luces, coronas, guirnaldas y música. Puedes hacer un tour por las habitaciones del castillo, ver la exposición de jengibres y disfrutar de una copa de vino en la bodega.

Pasear por el centro de Asheville, donde encontrarás tiendas, galerías, cafés y restaurantes con un ambiente acogedor y festivo. No te pierdas el Grove Arcade, un edificio histórico que alberga un mercado navideño con artesanías, dulces y regalos únicos. También puedes ver el árbol de Navidad gigante y el belén que se instalan en la plaza Pack.

Disfrutar de la naturaleza y la nieve en los alrededores de Asheville, donde hay muchas opciones para practicar deportes de invierno, hacer senderismo o simplemente contemplar el paisaje. Puedes visitar el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes, el Arboreto de Carolina del Norte o el Jardín Botánico de Asheville.

Degustar la gastronomía y la cerveza artesanal de Asheville, que es famosa por su calidad y variedad. Puedes probar platos típicos como el pavo relleno, el pastel de calabaza o las galletas de jengibre, o aventurarte a probar sabores más exóticos como el curry tailandés, el sushi japonés o la pizza napolitana. Y no te olvides de brindar con una cerveza local, ya que Asheville tiene más de 30 cervecerías artesanales donde puedes elegir tu favorita.

Experimentar la cultura y el arte de Asheville, que es una ciudad muy creativa y vibrante. Puedes asistir a un concierto, una obra de teatro o una película en alguno de los muchos escenarios que hay en la ciudad, como el Teatro Diana Wortham, el Auditorio Cívico o el Cine Grail. También puedes visitar los estudios y talleres de los artistas locales en el Distrito de las Artes del Río o en el Barrio Histórico Montford.

Como ves, hay mucho que hacer y ver en Asheville durante Navidad, así que no lo dudes y reserva tu recorrido turístico por esta maravillosa ciudad. Te aseguro que no te arrepentirás y que vivirás unas vacaciones inolvidables. ¡Feliz Navidad!

Recorrido turístico en Asheville durante Navidad was last modified: by