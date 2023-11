Recorrido turístico por la Ciudad de Sankt Moritz en Suiza

¿Estás buscando un destino turístico que combine naturaleza, cultura y deporte? Entonces, no te pierdas este recorrido por la ciudad de Sankt Moritz, una de las joyas de los Alpes suizos. En este post, te contamos todo lo que puedes hacer y ver en esta hermosa localidad, desde sus famosas pistas de esquí hasta sus museos y monumentos históricos. ¡Acompáñanos en esta aventura inolvidable!

Sankt Moritz es una ciudad situada en el cantón de los Grisones, al sureste de Suiza. Su nombre proviene del santo patrón de la ciudad, San Mauricio, que según la leyenda fue martirizado en el siglo III por negarse a renunciar a su fe cristiana. La ciudad se encuentra a orillas del lago del mismo nombre, rodeada de impresionantes montañas que alcanzan los 4.000 metros de altura.

La ciudad es famosa por ser uno de los centros turísticos más exclusivos y elegantes de Europa, así como por su tradición deportiva. Sankt Moritz ha sido sede de dos Juegos Olímpicos de Invierno (en 1928 y 1948) y de numerosas competiciones internacionales de esquí, bobsleigh, patinaje y polo sobre hielo. Además, cuenta con una amplia oferta de actividades recreativas y culturales para todos los gustos y edades.

¿Qué puedes hacer en Sankt Moritz? Aquí te dejamos algunas sugerencias:

Disfrutar del esquí: Sankt Moritz cuenta con más de 300 kilómetros de pistas para todos los niveles y modalidades de esquí, desde el alpino hasta el nórdico, pasando por el snowboard y el freestyle. Además, dispone de modernas instalaciones y servicios, como remontes, escuelas, alquileres y guarderías. Si quieres vivir una experiencia única, te recomendamos que pruebes el Corviglia Snow Park, un parque temático dedicado al esquí con atracciones, pistas y saltos espectaculares.

Visitar el Museo Segantini: Este museo está dedicado a la obra del pintor Giovanni Segantini (1858-1899), uno de los representantes más destacados del realismo simbólico. El museo alberga una colección de más de 40 obras del artista, que reflejan su amor por la naturaleza y la vida rural de los Alpes. El museo se encuentra en una antigua cabaña alpina, que fue el último estudio y residencia del pintor.

Recorrer el casco antiguo: El centro histórico de Sankt Moritz conserva el encanto y la elegancia de antaño, con sus edificios de estilo alpino, sus calles empedradas y sus fuentes ornamentales. Entre los monumentos más destacados se encuentran la iglesia parroquial de San Mauricio, del siglo XVIII, que alberga un órgano barroco y un retablo gótico; el hotel Badrutt’s Palace, uno de los más lujosos y prestigiosos del mundo; y la torre inclinada, una construcción medieval que se ha convertido en el símbolo de la ciudad.

Relajarse en las termas: Sankt Moritz debe su fama también a sus aguas termales, que brotan a una temperatura de 34°C y tienen propiedades curativas y relajantes. La ciudad cuenta con varios balnearios y spas donde puedes disfrutar de baños, masajes, saunas y tratamientos de belleza. Uno de los más populares es el Ovaverva Spa & Sports Centre, que ofrece además una piscina cubierta, un gimnasio y un restaurante.

Admirar el paisaje: Sankt Moritz está rodeada de un entorno natural impresionante, que invita a explorar y admirar. Puedes hacer excursiones a pie, en bicicleta o en coche por los alrededores, donde encontrarás lagos cristalinos, bosques frondosos, cascadas majestuosas y cumbres nevadas. También puedes tomar el tren Bernina Express, que recorre una ruta panorámica entre Sankt Moritz y Tirano (Italia), declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

