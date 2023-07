Recorrido turístico por Pompano Beach , Florida, con opciones de alojamiento

Pompano Beach es una ciudad costera ubicada en el condado de Broward, Florida, que ofrece una variedad de atracciones y actividades para los visitantes. Desde playas de arena blanca y aguas cristalinas, hasta museos, parques y campos de golf, hay opciones para todos los gustos y presupuestos. En este artículo, te presentamos un recorrido turístico por Pompano Beach, con algunas sugerencias de alojamiento para que disfrutes de tu estadía.

Lo primero que debes hacer al llegar a Pompano Beach es dirigirte a la playa, que se extiende por más de 5 kilómetros a lo largo del océano Atlántico. Aquí podrás relajarte bajo el sol, nadar, practicar surf, bucear o pescar. También puedes alquilar una bicicleta o un patinete y recorrer el paseo marítimo, que cuenta con restaurantes, tiendas y entretenimiento. Si te gustan los deportes acuáticos, puedes visitar el Pompano Beach Aquatic Center, donde encontrarás piscinas, toboganes y clases de natación.

Otra opción para disfrutar del mar es tomar un crucero por la costa, que te permitirá admirar el paisaje y la vida marina. Puedes elegir entre diferentes tipos de embarcaciones, desde yates de lujo hasta barcos de pesca. Algunas compañías que ofrecen este servicio son Pompano Beach Water Taxi, Sea Experience y Lady Helen Fishing Charters.

Si prefieres la cultura y la historia, puedes visitar el Pompano Beach Cultural Center, que alberga exposiciones de arte, espectáculos de música y danza, talleres y eventos especiales. También puedes conocer el Sample-McDougald House Museum, una mansión histórica que data de 1916 y que muestra cómo era la vida en el sur de Florida hace un siglo. Otro lugar interesante es el Ely Educational Museum, que celebra la herencia afroamericana y su contribución a la comunidad.

Para los amantes de la naturaleza, Pompano Beach ofrece varios parques y áreas verdes donde podrás respirar aire fresco y observar la flora y la fauna locales. Uno de ellos es el Butterfly World, el mayor parque de mariposas del mundo, donde podrás ver más de 20.000 ejemplares de diferentes especies. Otro es el Fern Forest Nature Center, un bosque tropical con senderos, jardines y un centro de visitantes. También puedes visitar el Tradewinds Park & Stables, que tiene un lago, un zoológico interactivo y paseos a caballo.

Si te gusta el golf, Pompano Beach tiene varios campos donde podrás practicar tu swing y divertirte. Algunos de ellos son el Palm Aire Country Club, el Pompano Beach Golf Course y el Crystal Lake Golf Club. Estos lugares cuentan con instalaciones modernas, paisajes hermosos y opciones para todos los niveles de habilidad.

Después de un día lleno de aventuras, nada mejor que descansar en un alojamiento cómodo y acogedor. Pompano Beach tiene una amplia oferta hotelera, desde resorts de lujo hasta moteles económicos. Algunas opciones que te recomendamos son:

– Fort Lauderdale Marriott Pompano Beach Resort & Spa: este hotel de cuatro estrellas está situado frente a la playa y ofrece habitaciones espaciosas y elegantes, con balcón privado y vistas al mar. También tiene un spa, una piscina al aire libre, un gimnasio y dos restaurantes.

– Residence Inn by Marriott Fort Lauderdale Pompano Beach Central: este hotel de tres estrellas está ubicado cerca del centro comercial Pompano Citi Centre y ofrece suites con cocina equipada, sala de estar y wifi gratis. También tiene una piscina al aire libre, un gimnasio y un desayuno buffet incluido.

– Budgetel Pompano Beach: este hotel de dos estrellas está situado cerca del aeropuerto internacional de Fort Lauderdale-Hollywood y ofrece habitaciones sencillas y limpias, con microondas, nevera y wifi gratis. También tiene una piscina al aire libre y una lavandería.

Como ves, Pompano Beach es un destino ideal para unas vacaciones inolvidables en Florida. Esperamos que este recorrido turístico te haya servido de inspiración y que te animes a visitar esta hermosa ciudad.