Recorrido turístico por Vail en Colorado durante Navidad

¿Estás buscando un destino para pasar unas vacaciones inolvidables en invierno?

¿Te gustan los deportes de nieve, el ambiente navideño y la naturaleza?

Entonces, te recomiendo que hagas un recorrido turístico por Vail en Colorado, uno de los mejores lugares para disfrutar de la magia de la Navidad.

Vail es una ciudad ubicada en las Montañas Rocosas, famosa por su estación de esquí, una de las más grandes y populares de Estados Unidos.

Pero Vail no es solo esquí, también ofrece muchas otras actividades y atracciones para todos los gustos y edades. En este artículo, te voy a contar todo lo que puedes hacer en Vail durante la época navideña, desde pasear por su encantador pueblo alpino, hasta admirar las luces y los adornos que decoran sus calles y edificios.

Lo primero que tienes que hacer al llegar a Vail es alojarte en alguno de sus acogedores hoteles o chalets, que te harán sentir como en casa. Hay opciones para todos los presupuestos y preferencias, desde lujosos resorts con spa y piscina, hasta cabañas rústicas con chimenea y vistas a las montañas. Algunos de los hoteles más recomendados son el Four Seasons Resort and Residences Vail, el Sonnenalp Hotel, el The Arrabelle at Vail Square y el The Sebastian – Vail.

Una vez instalado, puedes salir a explorar el pueblo de Vail, que tiene un estilo arquitectónico inspirado en los Alpes europeos. Te sorprenderá su belleza y su ambiente acogedor, con sus tiendas, cafés, restaurantes y galerías de arte. No te pierdas el mercado navideño que se instala en la plaza principal, donde podrás comprar artesanías, dulces, adornos y regalos. También podrás disfrutar de espectáculos musicales, desfiles y actividades para niños.

Por supuesto, no puedes dejar de visitar la estación de esquí de Vail, que cuenta con más de 200 pistas para todos los niveles y modalidades. Podrás practicar esquí alpino, snowboard, esquí de fondo, raquetas de nieve y trineos. Además, podrás tomar clases con instructores profesionales, alquilar el equipo necesario y acceder a los remontes con facilidad. La estación de esquí también organiza eventos especiales durante la Navidad, como competiciones, exhibiciones y fuegos artificiales.

Si quieres hacer algo diferente, puedes contratar una excursión en trineo tirado por perros o caballos, que te llevará por paisajes espectaculares cubiertos de nieve.

También puedes visitar el Parque Nacional White River, que se encuentra cerca de Vail y ofrece la oportunidad de ver animales salvajes como alces, ciervos, coyotes y águilas. Otra opción es ir al Centro de Naturaleza y Montañas de Vail, donde podrás aprender sobre la flora y la fauna locales, así como participar en talleres y actividades educativas.

Como ves, Vail tiene mucho que ofrecer a los visitantes que buscan una experiencia navideña única e inolvidable. No lo dudes más y reserva tu recorrido turístico por Vail en Colorado hoy mismo. Te aseguro que no te arrepentirás.

