Reguladores y especialistas de la región analizan las TIC en tiempos de Covid-19

Brecha Cero presenta una nueva edición de Conversaciones en Brecha Cero “Las TIC en tiempos de Covid-19”, una recopilación de las mejores entrevistas publicadas en el portal a diferentes reguladores y líderes de opinión del mercado de telecomunicaciones en América Latina. Las respuestas de los gobiernos, las medidas mejor implementadas y una evaluación de los sectores que mejor se adaptaron al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones durante la pandemia se pueden leer en sus páginas.

BUENOS AIRES, 15 de marzo de 2021 – La pandemia del Covid-19 obligó a la mayoría de las administraciones de América Latina a utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para afrontar los desafíos sanitarios y poder mantener en funcionamiento las actividades de la población. Estas estrategias se reflejan en las diferentes entrevistas volcadas a “Brecha Cero Conversaciones: las TIC en tiempos de Covid-19”, una recopilación de entrevistas publicadas en Brecha Cero.

“Se trata de una oportunidad de leer de primera mano las políticas TIC que llevaron adelante los diferentes gobiernos de América Latina para afrontar las dificultades producidas por la pandemia. La visión de reguladores y diferentes especialistas se puede leer a lo largo de las páginas, así como también los análisis sobre cuáles son los sectores que mejor respuesta dieron a las nuevas condiciones productivas”, explicó José Otero, Vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Americas.

Dentro de la recopilación se encuentran representantes de reguladores y organismos internacionales, como Oscar León, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), OEA; Martín Olmos, Subsecretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Argentina; Pamela Gidi, Subsecretaria de Telecomunicaciones de Chile; Karen Abudinen, Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia; Gilbert Camacho, Miembro del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) de Costa Rica; y José Alfredo Romero, Director de las Tecnologías de Información y la Comunicación (DITIC) de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de Honduras.

También puede encontrarse la opinión de especialistas como Edwin Estrada, Abogado, Experto en Administración y Regulación de Mercados de Telecomunicaciones, y Vrinda Bhandari, abogada especializada en derechos digitales.

El reporte “Brecha Cero Conversaciones: Las TIC en tiempos de Covid-19” puede ser descargado aquí.

