Tips para aliviar la congestión nasal con el Repollo Morado

El repollo morado no solo es llamativo por su color y por ser uno de los ingredientes principales en las ensaladas sino que a este vegetal se le puede atribuir al alivio de la congestión nasal. En esos momentos donde es difícil el fllujo de aire en las fosas nasales vapores de este vegetal o gotas nasales del mismo es muy recomendable. Si eres de estas personas, aquí te dejamos unos tips.

Coloca unas hojas de repollo en una olla con agua y deja hervir por 15 minutos. Luego de esto déjalo reposar para pasar posteriormente por un colador. Una vez frío, llene una jeringa y aplique con presión en cada fosa nasal.

Este vegetal es rico en azúfre, vitamina C, ácido cítrico, beta-caroteno y vitamina A. Debido a sus propiedades el repollo morado ayuda a descongestionar funcionando como calmante y desinflamatorio. También es utilizado contra la tos y la ronquera. Si sufres de este mal nasal este llamativo vegetal puede ser una opción para descongestionar tus fosas nasales.

Sin embargo, a pesar de las propiedades que se les atribuye, no se debe sustituir estos consejos caseros por la visita médica. De presentar una congestión nasal constante y sin alivio debe ser atendida por un especialista de las vías respiratorias para que indíque el tratamiento adecuado para la afección.

El repollo morado no solo es llamativo por su color y por ser uno de los ingredientes principales en las ensaladas sino que a este vegetal se le puede atribuir al alivio de la congestión nasal. En esos momentos donde es difícil el fllujo de aire en las fosas nasales vapores de este vegetal o gotas nasales del mismo es muy recomendable. Si eres de estas personas, aquí te dejamos unos tips.

Coloca unas hojas de repollo en una olla con agua y deja hervir por 15 minutos. Luego de esto déjalo reposar para pasar posteriormente por un colador. Una vez frío, llene una jeringa y aplique con presión en cada fosa nasal.

Este vegetal es rico en azúfre, vitamina C, ácido cítrico, beta-caroteno y vitamina A. Debido a sus propiedades el repollo morado ayuda a descongestionar funcionando como calmante y desinflamatorio. También es utilizado contra la tos y la ronquera. Si sufres de este mal nasal este llamativo vegetal puede ser una opción para descongestionar tus fosas nasales.

Sin embargo, a pesar de las propiedades que se les atribuye, no se debe sustituir estos consejos caseros por la visita médica. De presentar una congestión nasal constante y sin alivio debe ser atendida por un especialista de las vías respiratorias para que indíque el tratamiento adecuado para la afección.

Tips para aliviar la congestión nasal con el Repollo Morado was last modified: by

En : Salud y Vida Sana