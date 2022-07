Requisitos para solicitar el RIF por primera vez

Tips que debes tener en cuenta al tramitar la solicitud del Registro Único de Información Fiscal o RIF en Venezuela

Paso 1. Ingresar al portal del Seniat.

Al ingresar al portal dirigirse a la pestaña Sistemas en línea y ahí selecciona la opción Inscripción RIF.

Paso 2. Completar los datos que solicita la web:

Tipo de persona (natural, jurídica, organismo gubernamental o consejo comunal o comunas).

Indicar el tipo de identificación cédula o pasaporte, en este punto se debe indicar con V si se es venezolano y con E si se es extranjero.

Fecha de nacimiento.

Razón social de la persona o contribuyente.

En caso de ser persona jurídica se debe indicar el número de registro de la empresa, si es organismo gubernamental se debe especificar número de providencia del documento de creación, de ser comuna o consejo comunal se indica el número de MPPCPS.

Ingresar su correo electrónico o el de la empresa.

Al terminar de llenar todos los requisitos anteriormente destacados, seleccione la opción ver planilla y si todos los datos están correctos de ser así debe imprimirla.

Requisitos oficiales que debe llevar al momento de tramitar la solicitud del Registro Unico de Informacion Fiscal (RIF).

Formulario de inscripción, previamente creado en el portal del Seniat.

Original y copia de la Cédula de Identidad.

En caso de ser extranjero no domiciliado en el país presentar original y copia del Pasaporte.

Original y copia del documento probatorio del domicilio fiscal (Recibo o facturas de Servicios Básicos, Contrato de Alquiler o cualquier otro documento que avale el domicilio).

Documentos probatorios de las Cargas Familiares según sea el caso:

Copia de la Cédula de Identidad.

Original y copia de la Partida de Nacimiento donde se demuestre la filiación.

Original y copia del Acta de Matrimonio o Constancia de Concubinato.



con información de.cojedato