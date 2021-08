En Maracaibo, el hampa desatada!, Malandros asesinan a ciclista y dejan herido a su pareja.

Un hombre y una mujer, que al parecer eran pareja, conducían en sus bicicletas de carreras y fueron interceptados y tiroteados en la avenida Guajira al norte de la ciudad, en un presunto atraco aproximadamente en la mañana de este sábado 31 de julio.

Los primeros reportes policiales revelan que la pareja fue interceptada cerca de la estación de servicio de San Jacinto, por un par de delincuentes.

Presuntamente la mujer y el hombre se resistieron al robo y fueron baleados. La dama, identificada como: Stephanie Chiquinquirá Hernández Oduber, de 25 años , recibió un disparo en la cabeza y murió en el acto en tanto que su acompañante se encuentra mal herido.

Trascendió que los atacantes se llevaron las bicicletas y todas las pertenencias de la pareja. Las autoridades comenzaron las averiguaciones del suceso.

En Maracaibo, el hampa desatada!, Malandros asesinan a ciclista y dejan herido a su pareja was last modified: by

En: Noticias Nacionales