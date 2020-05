Roger Federer supera a Cristiano y Messi como deportista mejor pagado

Roger Federer encabezó la lista de los deportistas mejor pagados del mundo el último año con 106,3 millones de dólares de ingresos, según la lista anual que elabora la revista Forbes, publicada este viernes 29 de mayo.

A poca distancia de la superestrella del tenis se encuentran los futbolistas Cristiano Ronaldo (105 millones de dólares) y Lionel Messi (104 millones), quien ocupó la primera posición de esta lista en 2019.

Federer, poseedor de un récord de 20 títulos de Grand Slam, alcanzó la primera posición principalmente por sus contratos publicitarios y sus patrocinios, que le reportaron unos 100 millones de dólares de ingresos entre el 1 de junio de 2019 y el 1 de junio de 2020, el periodo analizado por Forbes para su ranking.

Los restantes 6,3 millones de ingresos procedieron de sus ganancias en los torneos del circuito de la ATP.

Tras el golfista Tiger Woods, Federer es el segundo deportista en activo en superar la marca de 100 millones de dólares en ingresos publicitarios en un año.

En : Deportes