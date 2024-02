Los mejores Safaris personalizados en Tanzania, con vehículo y guía privado

¿Te gustaría vivir una experiencia única y personalizada en uno de los destinos más fascinantes del mundo?

Si tu respuesta es sí, entonces te interesará saber que existen safaris en Tanzania diseñados a la medida del turista, con vehículo y guía privado, que te permitirán disfrutar de la naturaleza salvaje y la cultura local sin renunciar a la comodidad y la seguridad.

En este artículo, te contamos todo lo que necesitas saber sobre estos safaris exclusivos, que se adaptan a tus preferencias, presupuesto y tiempo disponible.

Podrás elegir entre diferentes opciones de alojamiento, desde campamentos de lujo hasta lodges con todas las comodidades, y entre distintas rutas y actividades, desde visitar el famoso Parque Nacional del Serengeti hasta ascender al monte Kilimanjaro.

Además, contarás con un vehículo 4×4 privado y un guía profesional que habla español, que te acompañará durante todo el viaje y te mostrará los secretos y curiosidades de este país increíble. Podrás ver de cerca a los animales más emblemáticos de África, como leones, elefantes, jirafas o cebras, y conocer a las tribus locales, como los masáis o los hadzabe, que te enseñarán su forma de vida y sus tradiciones.

Los mejores sitios que podemos visitar en Tanzania:

Parque Nacional Serengeti: Es el parque más famoso de Tanzania y uno de los mejores lugares para observar la vida silvestre en su hábitat natural. Aquí podrán ver leones, elefantes, jirafas, cebras y muchos otros animales que forman parte de la gran migración anual. También podrán disfrutar de los impresionantes atardeceres y de las noches estrelladas en los campamentos o lodges que hay dentro del parque.

Es el parque más famoso de Tanzania y uno de los mejores lugares para observar la vida silvestre en su hábitat natural. Aquí podrán ver leones, elefantes, jirafas, cebras y muchos otros animales que forman parte de la gran migración anual. También podrán disfrutar de los impresionantes atardeceres y de las noches estrelladas en los campamentos o lodges que hay dentro del parque. Cráter del Ngorongoro: Es una de las maravillas naturales del mundo y el lugar donde se encuentra la mayor concentración de animales salvajes por kilómetro cuadrado. El cráter es el resultado de una antigua erupción volcánica que dejó un enorme hueco rodeado de paredes de unos 600 metros de altura. Dentro del cráter hay un ecosistema único que alberga a más de 25.000 animales, incluyendo los famosos «big five»: león, elefante, rinoceronte, búfalo y leopardo.

Isla de Zanzíbar: Es el lugar ideal para relajarse después de un safari por el continente. Zanzíbar es una isla paradisíaca que tiene unas playas de arena blanca y agua turquesa, donde se puede practicar snorkel, buceo o simplemente tomar el sol. Además, la isla tiene una rica historia y cultura, influenciada por la mezcla de árabes, indios y africanos. No se pierdan la visita a Stone Town, la capital de Zanzíbar, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Monte Kilimanjaro: Es la montaña más alta de África y el sueño de muchos montañeros. El Kilimanjaro tiene tres picos principales: el Kibo, el Mawenzi y el Shira. El más alto es el Kibo, que alcanza los 5.895 metros sobre el nivel del mar. Para llegar a la cima hay que hacer una ruta de varios días por diferentes zonas climáticas, desde la selva tropical hasta la nieve perpetua. Es una experiencia única y desafiante que requiere una buena preparación física y mental.

Es la montaña más alta de África y el sueño de muchos montañeros. El Kilimanjaro tiene tres picos principales: el Kibo, el Mawenzi y el Shira. El más alto es el Kibo, que alcanza los 5.895 metros sobre el nivel del mar. Para llegar a la cima hay que hacer una ruta de varios días por diferentes zonas climáticas, desde la selva tropical hasta la nieve perpetua. Es una experiencia única y desafiante que requiere una buena preparación física y mental. Lago Victoria: Es el lago más grande de África y el segundo más grande del mundo por superficie. El lago Victoria es compartido por Tanzania, Uganda y Kenia, y es la fuente del río Nilo, el río más largo del mundo. El lago tiene una gran importancia ecológica y económica para la región, ya que alberga una gran biodiversidad de especies acuáticas y provee de agua potable, pesca y transporte a millones de personas. El lago también ofrece hermosas vistas y actividades como paseos en barco, kayak o pesca deportiva.

No lo dudes más y reserva ya tu safari en Tanzania a medida con vehículo y guía privado.

Será una aventura inolvidable que recordarás toda la vida.

Recorrido por el Parque Nacional Serengeti

El Parque Nacional Serengeti es una reserva natural que se extiende por más de 14.000 km2 entre Tanzania y Kenia.

Es famoso por albergar la mayor migración de mamíferos del mundo, donde millones de ñus, cebras y gacelas recorren las llanuras en busca de pastos frescos y agua.

También es el hogar de una gran variedad de animales salvajes, como leones, leopardos, elefantes, rinocerontes, búfalos, jirafas, hipopótamos y muchos más.

El tour más recomendado es el de cinco días y cuatro noches, con alojamiento en campamentos móviles que se trasladan según la temporada y la ubicación de los animales.

El precio normalmente incluye los traslados desde el aeropuerto de Arusha, las comidas, las entradas al parque y los safaris en vehículos 4×4 con guías expertos, aunque si se quiere un servicio adicional siempre esta disponible.

Primer día

Llegada al campamento por la tarde, después de un vuelo de una hora desde Arusha. El campamento esta situado en una zona con vistas al río Mara, donde pudimos ver algunos cocodrilos y hipopótamos.

Las agencias disponen de carpas que son cómodas y espaciosas, con cama doble, un baño privado y una terraza.

Por la noche se puede disfrutamos de una cena al aire libre con una fogata y un cielo estrellado.

El segundo día

Nos levantamos temprano para hacer el primer safari del día.

Salida a las 6 de la mañana, cuando el sol empezaba a iluminar el horizonte. El paisaje era espectacular, con las llanuras verdes salpicadas de acacias y rocas.

Se comienzan a ver muchos animales, como jirafas, elefantes, ñus, cebras, gacelas, hienas y leones.

Algunas veces hay suerte y se pueden ver escenas de caza, donde un grupo de leones busca su comida en una manada de ñus, la fuerza y la velocidad de estos felinos es impresionante.

Se regresa al campamento para desayunar y descansar un poco. Luego una nueva salida a las 10 de la mañana para hacer otro safari hasta el mediodía.

El objetivo es una zona más boscosa, donde poder ver algunos leopardos trepados en los árboles y monos, jabalíes y antílopes.

Por la tarde el último safari del día, aquí la emoción es seguida, desde las 4 hasta las 6:30 de la tarde.

Esta es la mejor hora para ver a los animales más activos, ya que se preparan para la noche.

Aparecen los rinocerontes negros, que son muy escasos y amenazados por la caza furtiva. También algunos búfalos, que son muy imponentes y peligrosos. Y por supuesto, no podía faltar el atardecer africano, con sus colores rojos y naranjas que tiñen el cielo.

El tercer día

Hay que mover el campamento y trasladarse a otra zona del parque, cerca del lago Ndutu.

Aquí es famosa la migración de los ñus y las cebras, que se mueven en enormes manadas siguiendo el ciclo de las lluvias.

La cantidad y la diversidad de animales que conviven en este ecosistema es fantástica.

Con suerte se pueden ver algunos cachorros de león jugando con sus madres.

El cuarto día

Toca un safari especial por la zona del cráter del Ngorongoro, que es una caldera volcánica que forma parte del parque. El cráter tiene unos 20 km de diámetro y alberga una gran concentración de animales en su interior. Es uno de los lugares más bellos y únicos del mundo.

En esa zona se pueden visualizar algunos animales como flamencos rosados, avestruces, guepardos y leones blancos.

El quinto y último día

Despedida del parque con un safari matutino, donde ver algunos animales que se despertaban con el sol. Luego regresar al campamento para almorzar y recoger nuestras cosas.

Finalmente de vuelta al aeropuerto de Arusha, donde tomamos el vuelo de regreso a casa.

El Parque Nacional Serengeti es un lugar mágico, que te hace sentir parte de la vida salvaje. Espero volver algún día y vivir de nuevo esta maravilla.

Los mejores Safaris personalizados en Tanzania, con vehículo y guía privado was last modified: by