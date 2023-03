Estos son los sueldos o salarios mínimos en América para 2023

Estos son los sueldos o salarios mínimos en América para este 2023.

El salario mínimo es la cantidad mínima que se le debe pagar a un trabajador por las actividades laborales que haya desempeñado en un tiempo determinado. El salario mínimo tiene como finalidad proteger a los trabajadores contra el pago de remuneraciones indebidamente bajas y contribuir a disminuir la pobreza y la desigualdad.

En este artículo vamos a mostrar los salarios mínimos en América, tanto en América Latina como en Estados Unidos y Canadá, según los datos más recientes disponibles para el año 2023.

América Latina

En América Latina, los salarios mínimos varían según el país, el sector de actividad y el tamaño de la empresa. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los países con los salarios mínimos más altos en la región son:

Costa Rica con CRC 350.975 o US$ 652

Uruguay con UYU$21.106 o US$ 540

Chile con CLP$410.000 o US$ 475

Ecuador, con US$ 450

Guatemala con GTQ$3.166 o US$ 403 .

Por el contrario, los países con los salarios mínimos más bajos son :

Venezuela con VES 130 o US$ 5,3

Haití con HTG 10.645 o US$ 69

Nicaragua con NIO 4.723 o US$ 129

República Dominicana, con DOP 11.500 o US$ 210

El Salvador, con US$ 243.

Cabe señalar que algunos países tienen sistemas de cambio múltiple o controlado, como Argentina y Venezuela, lo que dificulta la comparación de los salarios mínimos expresados en dólares estadounidenses. Además, algunos países han ajustado sus salarios mínimos debido a la crisis económica y social provocada por la pandemia de covid-19.

Estados Unidos y Canadá

En Estados Unidos y Canadá, los salarios mínimos también dependen del estado o provincia donde se trabaje.

El salario mínimo federal en Estados Unidos es de US$ 7,25 por hora desde el año 2009, pero algunos estados y ciudades tienen salarios mínimos más altos.

El salario mínimo más alto es de US$ 15 por hora en Washington D.C., California y Massachusetts.

Según las encuestas del Bureau of Labor Statistics (BLS), alrededor de 392.000 trabajadores ganaron el salario mínimo federal de US$ 7,25 en 2019 y 1,2 millones de trabajadores recibieron un salario por debajo del mínimo federal. Representan el 1,9% de los 82,3 millones de trabajadores estadounidenses pagados por hora.

En Canadá, el salario mínimo federal es de CAD 15 o US$ 11,8 por hora desde el año 2020, pero solo se aplica a los trabajadores bajo jurisdicción federal.

Los demás trabajadores están sujetos a los salarios mínimos provinciales o territoriales, que van desde CAD 11,45 o US$ 9 en Saskatchewan hasta CAD 16 o US$ 12,6 en Nunavut.

Conclusión

Los salarios mínimos en América son muy diversos y reflejan las diferencias económicas y sociales entre los países y regiones del continente. Los salarios mínimos son una herramienta importante para garantizar la dignidad y el bienestar de los trabajadores, pero también deben ser compatibles con la productividad y la competitividad de las empresas. Por ello, es necesario que los salarios mínimos se fijen de forma transparente y participativa, teniendo en cuenta las condiciones del mercado laboral y las necesidades de los diferentes sectores y grupos sociales.

