Según el OVSP el el servicio de aseo urbano es el mejor valorado por los venezolanos

Caracas, 10 de julio de 2020.- El más reciente levantamiento de datos sobre percepción ciudadana del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos en 10 de las principales ciudades del país (Caracas, Valencia, Punto Fijo, Maracaibo, Barinas, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Barcelona, Porlamar y Barquisimeto), ha determinado que 68% de los encuestados indican contar con la prestación del servicio de recolección de desechos sólidos, lo cual demuestra una leve mejora de dos puntos porcentuales respecto a resultados de diciembre 2019.

Sobre la cobertura del servicio, Julio Cubas vocero de la organización refiere que: “Si bien más de dos tercios de los consultados indican que sus desechos residenciales son recolectados por un operador formal, resaltan casos como Punto Fijo y Porlamar donde esta proporción es superior al 80%, mientras que la menor cobertura se apreció en Maracaibo con solo un poco más de la cuarta parte de sus habitantes atendidos por este servicio, seguida por Ciudad Bolívar con el 42% de los mismos”.

Sobre la calidad del servicio que reciben los usuarios, adscritos formalmente a planes operativos bien sea por operadores privados o entes públicos, un 65,3% lo evalúan de manera positiva, frente a 33,4% que se manifiesta inconforme con su desempeño.

En este particular, se observan diferencias entre las ciudades evaluadas, apreciando de manera consistente que la mayoría de las urbes que presentan menores índices de usuarios cubiertos por el servicio de recolección, reflejan igualmente menores niveles de aceptación, destacando Barinas, San Cristóbal, Maracaibo y Ciudad Bolívar donde en promedio 5 de cada 10 usuarios lo valoran de forma negativa, contrastando con Punto Fijo y Porlamar donde solo el 20% y 25% respectivamente le dan esta valoración.

Con respecto a la frecuencia en la recolección de desechos en las comunidades, el 44,3% de los usuarios indican que recogen la basura dos o más veces a la semana, seguido de 27,8% correspondiente a quienes señalan que reciben el servicio al menos “una vez a la semana” y otro 20% entre una o dos veces al mes.

Las ciudades donde comúnmente el servicio se presta dos o más días a la semana son Caracas, Porlamar y Barquisimeto (61,9%; 61,5% y 52% respectivamente), mientras que bajas frecuencias de recolección de una o dos veces al mes son evidentes en Barinas, San Cristóbal y Barcelona con un promedio de tres de cada 10 usuarios en esta condición.

Ahora, ante la falta del servicio, el OVSP preguntó a los usuarios las medidas que se llevan a cabo cuando el servicio de recolección de desechos falla, para lo cual 46,1% de manera general señaló que lo traslada a un botadero cercano, 21,9% lo coloca en la vía pública, un 15,5% la quema, 14,4% indican pagar para recogerla por terceros y 1,5% han decidido practicar el entierro de los desechos.

Para concluir sobre el comportamiento del servicio de recolección de desechos sólidos en lo que va de año, Cubas explicó que este un servicio muy dependiente de la disponibilidad de mano de obra para realizar las operaciones asociadas, y que aunque pudiera esperarse debilidades en su prestación en el primer semestre de 2020 por ausentismo laboral u otros problemas asociados de la incidencia que pudiera tener el aislamiento social impuesto en el marco de la pandemia por el COVID-19, en la mayoría de las ciudades con la excepción de Barinas, los valores de cobertura y calidad se mantuvieron o mejoraron levemente con respecto a resultados previos.

Agenda OVSP

Para conocer más detalles, el OVSP invita a visitar la página web: observatoriovsp.org, así como las redes sociales de la organización, Twitter e Instagram: @observatoriovsp. a través de las cuales se invita a una serie de foros virtuales que se estarán realizando, iniciando el 23 de julio sobre la percepción ciudadana del servicio de telecomunicaciones en el contexto de pandemia.