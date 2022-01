Selecciones de Fútbol clasificadas para el mundial Qatar 2022.

El mundial de fútbol que se celebra cada 4 años, tiene un cupo limitado de selecciones a aceptar y cada una debe ganarse dicho cupo en las eliminatorias pre-mundial, una a una se van sumando, ha habido casos interesantes cómo son los repechajes que apuntan al cupo de Oceanía en el pasado,pero en la actualidad y al momento de redactar esta nota, los países clasificados para Qatar son los siguientes.:

Qatar

Irán

Alemania

Dinamarca

Bélgica

Francia

Croacia

España

Serbia

Inglaterra

Suiza

Países Bajos

Brasil

Argentina

Distribución de cupos para el Mundial de Qatar 2022

Europa – UEFA: 13 cupos

África – CAF: 5 cupos

Sudamérica – Conmebol: 4,5 cupos

Asia – AFC: 4,5 cupos

Norteamérica, Centroamérica y Caribe – Concacaf: 3,5 cupos

Oceanía – OFC: 0,5 cupos

