No hay paso por la Carretera Falcón-Zulia por derrumbe de un Puente, Fotos y Videos

MARACAIBO, VENEZUELA.- Las intensas lluvias en Venezuela han ocasionado estragos en las vías de comunicación, en las gráficas se pueden ver los daños causados en la carretera Falcón-Zulia por desbordamiento de un rio a la altura de la población del Mecocal.

CIERRE TOTAL DE LA VÍA

Socavamiento Carretera Nacional Falcón Zulia (antes del Mecocal) 2 vehículos involucrados sin lesionados, ni fallecidos.#CEOFANB #REDI Nro.01 Occ #ZODI Nro.11 #ZULIA habilita vía alterna sentido Mecocal-Puertos de Altagracia#VenezuelaProductiva pic.twitter.com/690OXMj111 — Alex Dukson (@alex_dukson) September 21, 2022

La falta de inversión, el descuido, la negligencia de los gobernantes, tiene como consecuencia actos como éste. Un puente se derrumba en la carretera nacional Falcón – Zulia luego de un par de días de lluvias en Falcón cerca del Mecocal. Dios nos libre de ellos. @GoyoGraterol pic.twitter.com/wOKXRuJXWJ — Alfredo_Gil (@Alfredo_GilR) September 21, 2022

⚠️🚨PrecauciónVial por cierre de la carretera #FalconZulia a la altura del #Mecocal por ruptura de puente, tomar desvío por el mecocal pic.twitter.com/6HMMPcYLLM — Oniel castellanos⚡🌦️🔭 (@MeteoZulia) September 21, 2022

Esta situación se ha repetido en otras ocasiones como se puede apreciar en esta noticia previa del año 2011.