Pasos para realizar la solicitud de Cita para Tramitar Pasaporte de Venezolanos que viven en el exterior

La solicitud de cita para la emisión o renovación del pasaporte biométrico, debe realizarse directamente en el portal web del SAIME (http://www.saime.gob.ve), siguiendo los pasos que se detallan a continuación:

1.- Ingrese con su número de cédula de identidad y clave al portal del SAIME: https://tramites.saime.gob.ve

2.- Seleccione en el menú el botón PASAPORTE y seleccione la opción de trámites en el extranjero -> solicitud de cita de pasaporte.

3.- Escriba todos los datos que le solicita el sistema.

4.- Seguidamente, debe llenar los datos asociados a la tarjeta de débito o crédito para abonar el arancel equivalente a doscientos dólares (200$).

5.- Posteriormente, recibirá un SMS de su banco con el código que debe introducir para aprobar el pago.

6.- El sistema le notificará la aprobación del pago y le asignará un número de orden. Imprima la notificación para su control.

7.- En los días siguientes, cuando la cita sea asignada, el sistema le remitirá a la dirección electrónica que figura en su registro del SAIME, un correo indicándole cuándo debe asistir a la sede consular para tramitar su nuevo pasaporte.

¿QUÉ DEBE HACER EL DÍA DE SU CITA?

Debe acudir personalmente a esta Sede Consular, a la hora de su cita previamente seleccionada, (se atenderá por hora de cita) con los siguientes recaudos :

Copia de Cédula o Pasaporte venezolano Planilla impresa con el Código QR de la cita (Descargar, con su usuario, en el Sistema Saime. Original de la Cédula de Identidad (vigente o vencida). Original del pasaporte (en caso de pérdida, deberá presentar adicionalmente original y copia de la denuncia). Abonar en efectivo el pago de la tasa consular. Ciento veinte euros (120,00 €). En caso de ser naturalizado(a): Original y copia de la Gaceta Oficial.

PARA CITA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

1.- Planilla impresa con el Código QR de la cita Saime.

2.- Original y copia de la Cédula y del pasaporte (en caso de poseerlos).

3.- Original y copia del acta de nacimiento venezolana.

4.- Ambos padres deben acudir a la cita. Deben presentar original y copia de sus documentos de identidad venezolanos.

La ausencia de uno de los progenitores puede justificarse con:

Original y copia del Acta de defunción del progenitor ausente.

habilite al progenitor presente a realizar dicho trámite o por ejercicio unilateral de la patria potestad. Original de Autorización del progenitor ausente, otorgada en sede

consular nacional o ante autoridad notarial. La autorización debe

indicar los datos de la persona autorizada, tipo de trámite y Embajada o

Consulado donde se realizará el mencionado trámite.

patria potestad, para la atención del tramité será necesaria la presentación del original y la copia de la Sentencia de Tribunal venezolano, mediante la cual se otorga la tutela a un tercero responsable. En los casos no previstos en los anteriores apartados, consulte a través del correo info@consuladodevenezuelaenmadrid.com

No se admiten poderes.

5.- Trámite exento del pago de la tasa consular.

OBSERVACIONES:

.- Una vez recibido su pasaporte en la sede consular, el SAIME le remitirá un correo electrónico para que proceda a retirar su pasaporte. En la página web, se informa regularmente sobre los pasaportes que han sido recibidos.

.- Los niños, niñas y adolescentes no pueden solicitar directamente cita para renovar su pasaporte; la cita debe ser solicitada por la madre, el padre o su representante legal, a través de su usuario registrado en el SAIME.

.- El Consulado de Venezuela no otorga las citas para pasaporte electrónico. Son otorgadas únicamente a través del SAIME, por lo que no puede intervenir en el sistema SAIME con respecto a la asignación de citas ni a la emisión de pasaportes. Tampoco es posible acortar los tiempos de espera.

Una vez recibido el pasaporte, deberá solicitar una cita en la página web del Consulado (en la sección de pasaportes recibidos) y asistir PERSONALMENTE a la sede consular para retirarlo. Deberá presentar su cédula de identidad, la cita impresa y copia de su constancia de registro consular.

DURACIÓN DEL PASAPORTE

.- Los pasaportes solicitados a partir del 15 de abril de 2021 tendrán una vigencia de diez años.

.- Los pasaportes de ciudadanos y ciudadanas con edades entre tres y dieciocho años tendrán una vigencia de cinco años. En este caso, el arancel a cancelar en el sistema Saime será de ciento cincuenta dólares (150$).

.- Los pasaportes de niños y niñas con edades entre cero y tres años tendrán una vigencia de tres años. En este caso, el arancel a cancelar en el sistema Saime será de cien dólares (100$).

FUENTE. consuladodevenezuelaenmadrid.com