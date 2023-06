Solicitud de Empleo: Bachiller estudiante universitario de Informática disponible para trabajar en Maracay y Cagua

Nombre: Néstor Montez

Correo de contacto:

Tipo de empleo que desea encontrar: Presencial

Ciudad donde donde desea trabajar: Maracay o Cagua

Zona de la ciudad donde puede presentarse a trabajar puntualmente, sin retrasos de tráfico, transporte público o falta de gasolina: Todas las de Maracay. Cagua y sus alrededores

Disponibilidad: Inmediata

Habilidades que tiene para puesto que aspira : Destrezas en el área de informática, arreglo, mantenimiento y asesoramiento en el área de informática.

Puede trabajar en otra área: A consultar

