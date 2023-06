Solicitud de Empleo: Contador Público disponible en Puerto Ordaz, Venezuela

Nombre: Carmen Ascenso

Email de Contacto:

Profesión : Contador Publico

Tipo de empleo solicitado: Presencial , A distancia

Disponibilidad: Inmediata

Área geográfica donde puede trabajar presencialmente:

Puerto Ordaz Edo. Boliva , Zona de Unare

Experiencia y/o destrezas en :

Más de 25 años de experiencia contable

Àrea de cuentas por pagar, ISLR, IVA, IGTF

Solicitud de Empleo: Contador Público disponible en Puerto Ordaz, Venezuela was last modified: by