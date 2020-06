Súper cisternas distribuyen a diario 180 mil litros de agua gratis en Maracaibo

Con una capacidad de almacenamiento de 30 mil litros cada uno, los tres súper cisternas asignados por el gobierno Nacional a la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, distribuyen a diario 180 mil litros de agua gratis a las comunidades y sectores priorizados de la ciudad.

Estas unidades, recibidas el 25 de mayo por el alcalde Willy Casanova, forman parte importante del Plan de Contingencia Hídrico activado en marzo en el municipio ante la pandemia por el COVID-19.

El director general de Servicios Públicos de la Alcaldía, Roberto Rojas, explicó que el agua es transportada a las comunidades de las 18 parroquias maracaiberas, con énfasis en las que presentan mayores dificultades para recibir el suministro por tubería.

También resaltó que se distribuye a hospitales, Centros de Diagnóstico Integral y demás instituciones que requieren este servicio durante la cuarentena por el coronavirus.

Diariamente se establecen rutas de distribución del agua potable y de manera regular serán atendidos los tanques estacionarios ubicados en el sector Corito, parroquia Manuel Dagnino, y en el corredor vial Milagro Norte, en la parroquia Coquivacoa.

Cada súper cisterna realiza un promedio de dos viajes diarios para llevar agua gratis a la población. Desde que se inició el plan de contingencia en marzo, en el que participa también Hidrolago, se ha logrado distribuir a la fecha un total de 53 millones 440 mil litros de agua potable, beneficiando a 191 mil 800 familias y centros asistenciales.

NOTA DE PRENSA

En : Gobierno