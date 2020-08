Tacos con pico de gallo, mousse de aguacate y atún

La propuesta que te traemos está inspirada en la cocina mexicana, pero con unos toques personales especiales que lo convierten en un plato fusión de 10. Se trata de unos tacos rellenos de una exquisita combinación de pico de gallo, una suave mousse de aguacate algo picante y atún claro en aceite de oliva.

Tacos de pico de gallo con mousse de aguacate y atún

Ingredientes:

– Cebollín

– Pimentón amarillo o rojo

– Tomate

– Pimentón verde

– Ajo

– jugo de limón

– Cilantro

– Sal

– Aceite de oliva

– Aguacate

– Mayonesa

– Mostaza

– Ají picante

– Tortillas de trigo o de maíz

– Atún en aceite vegetal

Preparación:

Comenzamos preparando el pico de gallo. En este caso lo prepararemos poniendo en un bol bien picados la cebolla, el tomate, el ajo y los pimientos. A este mezcla le añadimos un poco de zumo de limón, cilantro al gusto, aceite de oliva y sal. Removemos bien y reservamos.

La segunda preparación será la de la mousse de aguacate. Echamos la pulpa de esta fruta en un recipiente y la aplastamos con ayuda de un tenedor. Para que la textura sea perfecta, el aguacate tiene que estar maduro. Después, añadimos un poco de mayonesa y otro poco de mostaza y mezclamos hasta conseguir que quede en forma de mousse. Para darle un plus de sabor, agregamos un poquito de cilantro y ají picante. Éste último proporcionará a la mousse un toque picante, pero también ahumado.

Para finalizar, emplatamos nuestros tacos. Colocamos las tortitas y echamos en cada una un poco de la mousse de aguacate. Sobre ella ponemos un poco de pico de gallo al gusto y, como broche de oro, unos lomos de atún en aceite que combinan muy bien con el relleno.

