Taiwán donó 25 mil mascarillas a venezolanos refugiados en Brasil

El Grupo de Amistad Parlamentario Venezuela- Taiwán, informó que debido a las constantes gestiones realizadas y organizadas, venezolanos refugiados en Brasil recibirán 25 mil mascarillas donadas por el país asiático para combatir el Covid-19.

Es necesario recordar que antes de ser anunciada la presencia del virus en Venezuela, Taiwán había enviado mil tapabocas a través de su campaña Taiwán Can Help y fueron entregados a los venezolanos en las estaciones del metro en Caracas el pasado 12 de marzo del año en curso.

Durante todo el período de cuarentena organizaciones no gubernamentales, alcaldías, gobernaciones, centros de salud y asociaciones de vecinos, recibieron casi 140 mil donaciones enviadas desde Taipei, en los que destacaban equipos de bioseguridad (bragas), tapabocas reusables y desechables, termómetros, sillas de ruedas, gel antibacterial, alcohol, guantes e incluso, kits de alimentos que fueron entregados a familias en zonas rurales y de difícil acceso a las ciudades.

Desde el Grupo de Amistad Parlamentario Venezuela- Taiwán, agradecemos tan importante ayuda y compromiso que desde la isla han tenido con los venezolanos, incluso fuera de nuestro territorio, aquellos que por la crisis en nuestro país se fueron para intentar tener calidad de vida.

