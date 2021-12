Taller de actuación para doblaje, del 17 al 19 de diciembre

Las voces del Spiderverse se escucharán en

Aprendiendo con Magia

(Caracas, diciembre) La destacada actriz de voz internacional Leisha Medina impartirá fundamentos básicos del doblaje de voces mediante ejercicios prácticos basados en las películas de Spiderman

Preparen su habitación y desenreden las telarañas porque desde el viernes 17 hasta el domingo 19 de diciembre se desarrollará (vía Zoom) una nueva edición del programa académico “Aprendiendo con Magia”, esta vez, con todo el poder de Spiderman. Será un taller de doblaje organizado por Magia del Cine, en alianza con TNO Radio, emisora visual pionera de Venezuela; y la academia de doblaje Voicesplace.

La destacada actriz de voz internacional Leisha Medina (Dora la Exploradora, Harley Quinn, Steven Universe, entre otros), será la encargada de impartir los fundamentos básicos y esenciales del doblaje de voces, mediante un contenido académico que incluye ejercicios prácticos basados en las películas del famoso superhéroe de Marvel.

Doblaje Arácnido

Con los cines alistando sus salas para recibir el próximo estreno de «Spiderman: No way home», surgió la idea de capacitar a los futuros intérpretes de voces a través de esta temática. Por tales motivos, esta edición especial incluirá en su material de trabajo algunos ejercicios, ejemplos y caracterizaciones apoyadas sobre el doblaje latino de los filmes correspondientes a «tu buen vecino»… El Hombre Araña.

El programa académico está estructurado en 3 sesiones compuestas por contenido básico relacionado al doblaje, incluyendo teorías y conceptos aplicados a la materia, acento neutro, sincronización, interpretación, caracterización y consejos útiles para el uso correcto de la voz.

De igual forma, se debe mencionar que esta jornada académica estará dirigida a participantes de cualquier nivel de formación en el mundo del doblaje (especialmente aquellos fans del intrépido Hombre Araña y del cine de superhéroes), bien sea, que deseen dar sus primeros pasos o para reforzar los conocimientos ya adquiridos.

El doblaje de voces; como rama de la actuación; está adquiriendo cada vez más popularidad y este taller también pretende promover la importancia del oficio para el sector audiovisual, mientras se consolida como una carrera artística profesional.

El taller tendrá una duración de dos horas diarias e iniciará a partir de las 6:00 pm, hora de Venezuela, hasta las 8:00 pm.

Coach de primer nivel

Además de ser una talentosa actriz de voz, la ponente Leisha Medina también se desempeña como cantante, coach vocal y profesora de doblaje musical en su propia academia Voicesplace Productions, pionera en la enseñanza del canto para doblaje en Latinoamérica.

Es importante destacar que esta ambiciosa artista venezolana se ha hecho un nombre en la industria latinoamericana por interpretar a personajes inolvidables como Dora la Exploradora, Steven Universe, Harley Quinn (series animadas), Starfire (Jóvenes Titanes), Daniel el Tigre, así como también para personajes cinematográfico, entre los cuales se puede destacar a Bárbara (Scarlett Johansson) en «Un atrevido Don Juan». Asimismo, ha prestado su voz para marcas del nivel de Nickelodeon, Cartoon Network, canales de Discovery Inc., entre otros.

«Conversando con Magia – La actualidad del doblaje venezolano»

El jueves 16 de diciembre, un día antes del taller de actuación para doblaje, se llevarán a cabo dos actividades muy especiales (vía Zoom). Primeramente, a las 06:00 pm, se desarrollará el capítulo final correspondiente a la segunda temporada de «La magia del doblaje», donde Leisha Medina compartirá una amena tertulia junto a su colega Lileana Chacón, otra de las grandes referentes de este oficio en Venezuela y Latinoamérica, siendo la voz oficial de Arenita (Bob Esponja) y Raven (Los Jóvenes Titanes).

Al finalizar el capítulo, estas dos profesionales se unirán en un panel conducido por Luis Ortega, director de Magia del Cine, para dar inicio al conversatorio “Conversando con magia – La actualidad del doblaje venezolano”, donde se abordarán temas acerca del horizonte de oportunidades, logros y proyectos desarrollados en la industria venezolana.

Este encuentro permitirá a los participantes interactuar en vivo y en exclusiva mediante el streaming con dos grandes rostros del doblaje venezolano. Iniciará aproximadamente a las 7:00 pm (inmediatamente al finalizar «La magia del doblaje»).

Promoción de inscripción

Quienes deseen asistir a este heroico taller de doblaje temático sobre Spiderman podrán solicitar mayor información y reserva su cupo a través del correo magiadelcine7@gmail.com. El costo será de $20 por persona y los cupos son limitados, mientras que el conversatorio será de acceso gratuito para quien reserve su cupo con antelación.

En esta oportunidad, quienes participen en la transmisión del conversatorio “Conversando con magia – La actualidad del doblaje venezolano”, el jueves 16, contarán con un descuento del 50% en su cupo tanto para «Aprendiendo con Magia – Doblaje arácnido» como para el taller de «Iniciación al doblaje», organizado por Voicesplace.

El proceso de pago se puede efectuar por medio de diferentes opciones como transferencia nacional, Pago Móvil en bolívares, PayPal para abono en divisa extranjera y efectivo; sólo para residentes de la Gran Caracas.

Se acerca el Spiderverse

Las Navidades llegarán con su sentido arácnido y los participantes conocerán a los personajes principales del universo cinematográfico de Spiderman a través del doblaje de voces.

Este taller ofrecerá la oportunidad a todos los fans de Spiderman, del doblaje de voces y del cine de superhéroes de conjugar sus aficiones favoritas, así que la invitación es a participar en otra interesante jornada académica de capacitación organizada bajo el título de «Aprendiendo con Magia».

Artículo: Yenderson Parra

Acerca de Magia del Cine: Productora artística creada por el periodista Luis Ortega el 19 de febrero de 2017, en beneficio de difundir, promover y promocionar contenido relacionado al mundo cinematográfico. Su programa de radio se transmite todos los martes a las 04:00 pm por TNO Radio, la primera emisora multimedia de Venezuela.

