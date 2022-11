Tasas Informativas del Dólar BCV en Mesas de Cambio Semana del 21/11 al 25/11/2022

CARACAS, VENEZUELA.- La tabla de tasas informativas del BCV indica como evoluciona el tipo de cambio oficial en el mercado venezolano.

El precio promedio del dólar desde que el Banco Central de Venezuela derogó la ley que prohibía las operaciones en divisas y la publicación de las cotizaciones, propuso varios métodos por medio de los cuales los ciudadanos y las empresas podrían acceder a las transacciones con las monedas extranjeras, la más recientes son las mesas de cambio, que funcionan a través de las instituciones bancarias, los usuarios ofrecen y demandan divisas y el resultante del promedio ponderado de todas las operaciones al final del día es el monto de apertura de referencia para el día siguiente.

Histórico de Resultados de las ofertas y demandas dólares por cada entidad bancaria esta semana:

Fecha del Indicador Banco Compra Venta BBVA Provincial 10,9362 11,0371 Banco Nacional de Crédito BNC 10,5038 10,8619 Banesco 10,5573 10,8436 Bancamiga 10,0529 10,2365 Banco Mercantil 10,5936 10,5646 Otras Instituciones 10,6054 10,8591 Banco Nacional de Crédito BNC 10,4240 10,4786 Bancamiga 10,1365 10,2351 BBVA Provincial 10,2473 10,6830 Banco Mercantil 10,3308 10,5060 Banesco 10,0968 10,4835 Otras Instituciones 10,5091 10,5679 BBVA Provincial 9,9819 10,4715 Banco Nacional de Crédito BNC 10,1861 10,0564 Banesco 10,4102 10,6802 Banco Mercantil 10,0375 10,2087 Bancamiga 10,0052 10,2191 Otras Instituciones 10,2548 10,5023 Banco Nacional de Crédito BNC 9,6904 9,9204 Bancamiga 9,8732 10,1414 Banco Mercantil 9,9742 10,0519 Banco Exterior 10,2545 10,0129 Banesco 9,9969 9,9729 Otras Instituciones 10,0108 10,2127