“Te La Pongo” Mr. Manyao, su más reciente sencillo

Rafael Céspedes (Mr. Manyao), cantante de música urbana dominicana con más de 20 años de trayectoria y creador del Dembow dominicano, reconocido así por los artistas más grandes actualmente de la música dominicana tales como El Alfa, Kiko El Crazy, Rochy RD, entre otros.

Conocido en su país natal y Latinoamérica por éxitos tales como “piedra a la luna”, “sin Camú no hay party” y “mentira con nosotros no”, viene a reconquistar nuevamente las listas urbanas musicales más importantes a nivel nacional e internacional.

-Mr. Manyao estará estrenando el remix de su más reciente sencillo titulado “te la pongo” junto a sus compatriotas Gold boy y la sabiduría bajo la producción del venezolano Alfredo mix con video filmado en los hermosos paisajes de Venezuela específicamente en el estado Bolívar, el fundador del Dembow se encuentra actualmente trabajando de la mano con Alex Ratata su actual manager y ceo de Ratata Music Venezuela, plataforma líder en el apoyo de jóvenes talentos Venezolanos y extranjeros en esta nueva etapa de reconstrucción, estabilización y consolidación de su carrera.

