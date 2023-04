Estos teléfonos inteligentes cuestan menos de $100 y son muy buenos, bonitos y baratos!

Estos teléfonos inteligentes cuestan menos de $100 muy buenos, bonitos y baratos!

Si estás buscando un smartphone que te ofrezca buenas funciones por un precio asequible, te presentamos una lista de 5 opciones que puedes encontrar por menos de $100 dólares.

Estos teléfonos tienen características como pantallas amplias, cámaras decentes, baterías duraderas y sistemas operativos actualizados. A continuación, te mostramos los detalles de cada uno.

Xiaomi Redmi 9A

Este teléfono tiene una pantalla de 6.53 pulgadas con resolución HD+, una batería de 5000 mAh que promete una autonomía de hasta dos días, una cámara trasera de 13 megapíxeles y una frontal de 5 megapíxeles.

Además, cuenta con 2 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno, ampliables mediante una tarjeta microSD. Su sistema operativo es Android 10 con la capa de personalización MIUI 12.

Motorola Moto E5

Este teléfono tiene una pantalla de 5.7 pulgadas con resolución HD+ y relación de aspecto 18:9, una batería de 4000 mAh con carga rápida, una cámara trasera de 13 megapíxeles y una frontal de 5 megapíxeles.

Además, cuenta con un procesador Snapdragon 425, 2 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento interno, ampliables mediante una tarjeta microSD. Su sistema operativo es Android 8 Oreo.

Samsung Galaxy J2 Core

Este teléfono tiene una pantalla de 5 pulgadas con resolución QHD, una batería de 2600 mAh, una cámara trasera de 8 megapíxeles con flash y una frontal de 5 megapíxeles.

Además, cuenta con un procesador Exynos 7570, 1 GB de memoria RAM y 8 GB de almacenamiento interno, ampliables mediante una tarjeta microSD. Su sistema operativo es Android Go, una versión ligera de Android 8 Oreo.

Ulefone Note 7P

Este teléfono tiene una pantalla de 6.1 pulgadas con resolución HD+ y un notch en forma de gota de agua, una batería de 3500 mAh, una cámara trasera triple de 8 + 2 + 2 megapíxeles y una frontal de 5 megapíxeles.

Además, cuenta con un procesador MediaTek MT6761VWB, 3 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno, ampliables mediante una tarjeta microSD. Su sistema operativo es Android 9 Pie.

Hafury M20

Este teléfono tiene una pantalla de 5.5 pulgadas con resolución HD+ y un notch en forma de gota de agua, una batería de 3100 mAh, una cámara trasera dual de 13 + 0.3 megapíxeles y una frontal de 8 megapíxeles. Además, cuenta con un procesador MediaTek MT6739WW, 2 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento interno, ampliables mediante una tarjeta microSD. Su sistema operativo es Android 10.

