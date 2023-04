Telemundo despidió a Adamari López por esta insólita razón

MIAMI, EEUU.- Telemundo sacó a Adamari López del programa Hoy Día en el que estuvo por más de 10 años por una insólita razón que vamos a explicar en este artículo.

La conductora puertorriqueña confirmó este viernes su salida del programa Hoy Día y de la cadena hispana.

La ex-novia de Toni Costa fue citada por los directivos del programa “Hoy Día” para notificarle su repentino despido del show que condujo durante más de una década y el cese de todo vínculo con Telemundo.

De momento, la información señala que ya no la veremos más conducir el matutino emblema de Telemundo ni acompañar como invitado a sus nuevos presentadores: hablamos de Penélope Menchaca, Andrea Meza y Daniel Arenas.

Si bien Telemundo aún no ahondó en los detalles de la salida de la puertorriqueña, todos los rumores indicaban que su salida estaba prevista desde fines de 2022, precisamente, luego de la purga que hubo con Rodner Figueroa, Chiquibaby y Nacho Lozano, los antiguos conductores del espacio.

La utilizaron para «entrenar» las nuevas caras del programa y luego sacarla

La idea, según señalan diversos medios como “El Diario”, era que Adamari reciba a los nuevos talentos del programa apenas unos meses para luego despedirse del plató de “Hoy Día”.

¿Quién tomó la decisión?

Tales cambios serían obra y gracia de Sandra Smester, la nueva directiva del matutino.

De acuerdo a fuentes consultadas en los medios locales cercanos a la cadena Telemundo, se presume que la nueva directiva del programa Hoy Dia, no quiere gente Senior en la pantalla, igualmente ha pasado con los noticieros han sacado las personas senior, ya que su idea (mala idea) es impulsas caras jóvenes para intentar llegar a un público de edad joven y esta sería la «razón» de fondo por la que han despedido no solo a Adamari sino a otros de sus colegas.

Al final del día, esta nueva directiva del programa matutino de Telemundo que a partir de la salida de los grandes talentos que ya hemos nombrado y que hoy se oficializó la salida de Adamari, ha provocado la caída en picada de la audiencia del mismo, ya que dicha audiencia no ha aumentado por tener caras más jóvenes en la pantalla, los televidentes se han retirado porque han despedido a sus ídolos de siempre.

Según las fuentes, a la cadena no le importa el talento de quienes están sacando, les interesa pagar menos dinero por menos talento para ahorrar dinero y por ello involucran la excusa de las caras y relevos.

El mensaje pregrabado que dejó Adamari López para el programa de hoy.

Pero sucede que hace dos días ella había posteado en su cuenta instagram los siguiente:

A buen entendedor pocas palabras..

Todos estamos contigo Adamari!, eres un gran talento y brillas por ti misma!, no necesitas de cadenas televisivas en declive..

