Tetris, un juego clásico que nunca pasa de moda.

Este famoso juego, que es ha sido difundido a nivel global tanto o más que el archiconocido cubo de Rubik, se basa en apilar de forma ordenada las piezas que van cayendo para formar líneas y ganar puntos. El usuario pierde el juego si la pila desordenada llega hasta el borde superior de la pantalla.

Orígenes del juego de Tetris

El Título original del juego es: Те́трис (idioma ruso). El juego de Tetris fue originalmente ideado y programado por Alekséi Pázhitnov mientras trabajaba para el Centro de Computación Dorodnitsyn de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética en Moscú. El nombre Tetris etimológicamente proviene del prefijo numérico griego Tetra (piezas del juego, conocidas como tetrominos) y del tenis, el deporte favorito del programador.

Los increíbles Componentes del juego, piezas.

Las piezas que el usuario debe utilizar para formas las líneas y acumular puntos se llaman tetrominos, estas son formas geométricas compuestas de cuatro cuadrados iguales, conectados entre sí en forma ortogonalmente, su base geométrica es la familia de los poliominos, los tetrominos son un caso particular de los poliominos.

A su vez un poliomino es una forma geométrica obtenida al unir varios cuadrados del mismo tamaño de forma que cada par de celdas vecinas compartan un lado.

Entonces, tenemos que la forma elegida por el programador de Tetris para crear este fabuloso juego, es el tetracubo, una pieza geométrica formada por cuatro cubos conectados ortogonalmente o cara a cara.

Luego tenemos que el uso común de los tetrominos en el juego de Tetris por el público o usuarios ha descrito estas piezas como tetriminos.

Plataformas conocidas para las que se ha creado una versión de Tetris:

Electronika 60, Acorn Electron, BBC Micro, Apple II, Atari ST, Arcade, Commodore 64, Commodore VIC-20, Amiga, Amstrad CPC, Amstrad PCW, Ericsson T28, FM-7, ZX Spectrum, PC (NEC PC-8801, NEC PC-9801, Sharp X68000, MS-DOS, MSX, Mac OS, Windows, Linux, TRS-80 Color Computer), Atari 2600, Atari 5200, TurboGrafx 16, NES, Sega Master System, Super Nintendo, Game Boy, Sega Mega Drive, CD-i, Sega Game Gear, Nintendo 64, Game Boy Color, WonderSwan, Sega Saturn, PlayStation, GameCube, Game Boy Advance, PlayStation 2, Xbox, Dreamcast, Wii, Nintendo DS, Xbox 360, PlayStation 3, PSP, Wii U, Xbox One, Nintendo 3DS, PlayStation 4, Nintendo Switch, PlayStation Vita, Android, iOS, Windows Phone, S30+, Java, Facebook, Web, Emacs2.

El juego de Tetris y la salud

Estudios científicos han determinado que jugar Tetris incrementa la actividad cerebral de forma positiva para el individuo.

Cuando un usuario juega Tetris por primera vez, la función y actividad cerebral aumenta, además el consumo de energía cerebral se incrementa, esto se ha medido de forma precisa en estudios controlados, obteniendo los valores de la tasa metabólica de la glucosa.

A través del tiempo de actividad y juego, el jugador desarrolla la habilidad en el juego, reduciendo el consumo de energía en su cerebro y haciéndolo más eficiente.

Jugar el Tetris con moderación genera un incremento de las funciones cognitiva del individuo tales cómo el pensamiento y razonamiento crítico, y el procesamiento del lenguaje, adicionalmente a ello se ha demostrado que el espesor de la corteza cerebral aumenta.

Redacción NotiActual.

Tetris, un Juego Clásico que nunca pasa de moda was last modified: by

En: Tecnología