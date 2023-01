Todas las formaciones del Pedregà Team que siguen en liza mantienen intactas sus expectativas en el Dakar

El venezolano Cardona y el valenciano Saldaña vuelven a destacar en motos

Los Ramírez ascienden y Pedregà, Muñoz, Toral y Vidaña y Fernández se mantienen arriba

La vuelta a la competición en este 45º Dakar, tras la jornada de descanso, la ha supuesto una novena etapa desarrollada sobre firme bastante roto, según cuentan los protagonistas del Pedregà Team.

Las formaciones del equipo auriazul español que siguen en carrera conservan intactos sus objetivos, tanto en moto, como en quad y entre los clásicos.

Motos y quad

El argentino, nacionalizado estadounidense, Pablo Copetti (163, Yamaha) ha vuelto a ser el sexto mejor del día, con 4 horas, 41 minutos y 58 segundos; pero, debido a una penalización de 15 minutos, ha perdido la tercera plaza y es cuarto, a 13 minutos del podio provisional, con 44:21:14. Continúa líder el

francés Alexandre Giroud.

El motociclista venezolano de Lara Nicolás Alberto Cardona (95, KTM) ha finalizado la especial en el puesto 28º con 4:15:43, y sigue 19º de la general de Rally2, con 42:33:29; siendo el tercer mejor piloto

americano de la categoría.

El madrileño de Villaviciosa de Odón Javier San José Yétor (132, KTM) ha sido 56º de su clase, al invertir en esta cronometrada 4:47:02. Se mantiene 50º en la provisional de Rally2, con 50 horas, 14

minutos y 53 segundos, como 22º debutante y tercer mejor español.

El piloto de Melilla Sport Capital Rachid Al-lal Lahadil (51, Husqvarna) ha sido 64º de la jornada con tiempo de 5:40:52, y se sitúa 59º (una plaza más arriba) en la general de su categoría con un tiempo de

57:50:37.

El italiano Iader Giraldi (125, KTM) ha sido hoy 51º de la clase con un crono de 4:43:55, lo que le permite ganar otras dos posiciones en la general de Rally2 (60º), con 57:52:18. Es el 29º entre los debutantes y el octavo italiano de la tabla.

El valenciano Rubén Saldaña (133, KTM) ha vuelto a cuajar una gran actuación, aun mejor que en su primera etapa de reentrada a la prueba -tras su parón por lesión-, marcando el 39º mejor tiempo

de su categoría (4:27:08), como decimosexto mejor debutante y segundo español del día. Cierra la tabla

provisional, pero ya en el puesto 69º con 186 horas, 20 minutos y 28 segundos.

La novena etapa la ha ganado en Rally2 el francés Romain Dumontier (3:24:54), para ser más líder

(35:34:24). Al frente de la scratch continúa el estadounidense Skyler Howes (33:55:57).

La especial de hoy la han completado 100 pilotos, 69 de ellos en Rally2.

Siguen en clasificación 100 participantes al manillar (ya ha habido 38 bajas), de ellos 69 en

Rally2 (23 abandonos).

Pedregà, Rafa Muñoz y Jorge Toral (907, Mercedes-Benz) han completado la novena etapa como 26º de la general. Suben un nuevo puesto en la provisional del rali (24º), manteniendo el liderato de la categoría H1T, y casi las diferencias con sus inmediatos perseguidores.

El tándem mallorquín-barcelonés de José Vidaña y Sergi Fernández (724, Mitsubishi) ha concluido la etapa en el puesto 33º general, ganando otra posición y ya son 16º de la general de clásicos, manteniendo el segundo lugar en la clase H3, por detrás de los franceses Galpin (9º general), y como tercer mejor equipo español.

Sergi: “Aunque para algunos de delante ha parecido una etapa muy lenta (sonríe), se trataba de hacer medias de 100 o 115 km/h, de ir a saco, y costaba mucho encontrar la pista buena, porque había

muchas pistas que se cruzaban, que iban paralelas, y de repente había unos cambios de dirección,

hacia un lado u otro, que había que ir con mucho ojo. La verdad es que hemos navegado bien y ha estado bien. El firme estaba roto, había piedrecitas, arenita, era divertida; si no ibas fino, la podías liar.

De paisajes, esta es la que menos me ha gustado”.

Hijo y padre venezolanos Rodrigo y Rogers Ramírez (789, Toyota) siguen su progresión. Han conseguido un buen 25º lugar absoluto en la etapa, lo que les reporta ascender una posición, tanto en la categoría H2, donde ya son novenos, como en la general, en la que ocupan el puesto 20º.

Los cántabros Francisco Javier y Rafael Benavente (754, Nissan) han completado el día en el puesto

34º general, lo que les ha permitido subir al puesto 27º general y conservar el undécimo lugar en H1.

La pareja valenciano-mallorquina que componen Daniel Albero y Sonia Ledesma (752, Toyota) de ‘Un diabético en el Dakar’ concluyeron el día en la plaza 46ª, y les posibilita el ascenso de una posición, siendo 14º en H2 y 29º general.

Daniel: “La etapa de hoy ha sido una pasada, nos hemos divertido mucho. Muy dura, mucha piedra y roca, peligrosa, ha habido algunos tramos que nos hemos salido un poco por fuera de pista, porque íbamos muy rápido y las apuradas de frenada eran fuertes. Me ha sorprendido mucho y me he

divertido. Estaría bien, mañana, un poquito de arena ya”.

Sonia: “Hemos tenido algunos percances a la hora de querer adelantar a otros participantes, que, bueno, se han disculpado, ha habido malentendidos; pero que nos ha costado. Hemos llegado a rodar a

135 km/h. Hoy ha estado muy pedregoso, hemos dado muchos botes, estaba fatal, con mucha piedra”.

Los barceloneses Miquel Martí y Xavier Ribas (795, Toyota) han sido 58º general de la jornada en la que volvían a la pista tras el vuelco sufrido en días pasados. Por tanto, hoy aparecen en el puesto 23º de H2 y 57º general.

Miquel: “Después de la volcada del otro día, hoy he levantado el pie y hemos ido muy tranquilos. Era una etapa rapidísima, con medias de 100 o 95 km/h todo el rato, que para coger esa media tienes que tirar a 120 o 130 km/h el tramo en pistas, y es muy, muy, complicado mantener medias. El terreno muy duro, con muchas piedras, poca arena; en fin, para ser mi cumple, una etapa de mierda (se ríe).

Como cada día nos pasa algo, hoy, al poco de comenzar, teníamos un clavo, un señor clavo, que ha arreglado con una mecha Xavier, que es un crack, MacGyver, sin necesidad de cambiar rueda”.

Los también barceloneses Josep Nicolás González ‘Niko’ y Amadeo Roigé (805, Toyota), los más veteranos del Pedregà Team, han sido 74º de la etapa, y descienden un puesto en H2 (26º) y dos en la general, ahora 66º.

Desaparece ya de la clasificación la pareja melillense formada por Javier Burillo y Manuel López S.

(777, Mitsubishi), después de no haber superado la avería mecánica que les tenía en dique seco.

En esta novena etapa aparecen en clasificación 83 equipos, y la clasificación general provisional de Classic (con 83 participantes) la siguen liderando las duplas españolas de Juan Morera y Lidia Ruba y de Carlos Santaolalla y Aran Sol.

PT.Saldaña.E8

Día 12, miércoles 11, etapa 10: Haradh-Shaybah, enlace de 510 km y especial de 114 km. (59 km enlace y 280 km especial para Classic), con grandes dosis de arena para que los participantes se adentren en el enigmático Empty Quarter.