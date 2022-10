Tomates Fritos se presentará junto a VINILOVERSUS en la Concha Acústica de Bello Monte.

El concierto de VINILOVERSUS próximo a realizarse en Venezuela en la Concha Acústica de Bello Monte el sábado 12 de noviembre de la mano de Cúsica, tendrá un plus especial gracias a la integración de Tomates Fritos al show de la noche, quienes hace horas anunciaron que compartirán tarima después de tres años en la ciudad capital. La última vez que las dos bandas compartieron tarima en Caracas fue en el CUSICA FEST 2019.

La banda portocruzana conformada por Reynaldo Goitía a.k.a. Boston Rex, Carlos “Kike” Franco, Rodrigo Vera y Max Martínez, quienes presentaron en el 2021 su más reciente sencillo Señales, recién ingresaron a los estudios para grabar su nuevo álbum que verá luz en el 2023. Tomates Fritos hará una pequeña pausa en el proceso de esta nueva producción para venir a Caracas a interpretar temas de su discografía.

En palabras de su vocalista Reynaldo Goitía: “Los Tomates estamos muy emocionados y muy felices de poder sumarnos a esta fecha de VINILOVERSUS en Caracas. Ellos son una banda que respetamos muchísimo y además que son muy buenos amigos nuestros. Ya nos habíamos presentado antes juntos, nuestra música es muy compatible y es muy fino saber que vamos a regresar a Caracas después de tanto tiempo”.

Las entradas siguen a la venta en Ticketplate por el precio de $30 en área General. Las entradas V.I.P. están agotadas. Para los interesados en adquirir entradas con combos y beneficios, Cashea ofrece descuentos a gusto de los asistentes: El Combo 1 consiste en 4 entradas + un servicio de ron por un total de 100$; el Combo 2 consta de 2 entradas + 6 cervezas por un precio total de 50$; por último, está el Combo 3 que son 2 entradas a un precio de 40$. Para aquellos interesados en comprar entradas generales de forma presencial, podrán dirigirse a las instalaciones de CUSICA STUDIOS (Los Chorros), y la sede de Ticket Plate en BECO del C.C.C.T.

El concierto de VINILOVERSUS y Tomates Fritos en la Concha Acústica de Bello Monte es una producción de Cúsica, en alianza con Avior, Ticketplate, Ron Carúpano, Alcaldía de Baruta, Hotel Meliá Caracas, La Mega, Grupo Nueve Once, Drink It by CUSICA, Crew by CUSICA y CUSICA STUDIOS.