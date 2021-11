Top 5: Las mejores motos 150 cc del mercado

Una moto 150 cc es la mejor opción para introducirse en el mundo del motociclismo. En líneas generales, a muchos de los que desean incursionar en este vehículo se les recomienda que comiencen su camino con una moto de baja cilindrada durante los primeros años de obtenida su licencia de conducir.

Sin duda, la pandemia por Covid-19 ha llevado a muchos a replantearse la manera de higienizarse, relacionarse y hasta transportarse. Hoy en día, si no queremos excedernos con el presupuesto y aún así recorrer largas distancias, una moto 150 cc es la mejor opción. En este artículo te contamos por qué.

Incluso antes del confinamiento por Coronavirus, la venta en motos 150 de baja cilindrada fue en aumento. Esto se debe a que representan una herramienta cómoda y eficiente para moverse dentro de la ciudad sin la necesidad de gastar una fortuna.

Este tipo de motos se sitúa entre las más vendidas del mercado por cumplir con su utilidad a la hora de recorrer largas y medianas distancias. También es ampliamente utilizada como herramienta de trabajo para repartidores y mensajeros. A continuación te mostramos las mejores opciones:

Moto Italika 150

El modelo ITALIKA FT125 es sin duda uno de los más llamativos.

Por un módico precio de $16000, podrás conseguir esta práctica motocicleta de trabajo con un alto rendimiento de combustible y resistente a largas jornadas en movimiento.

Moto Suzuki 150

La SUZUKI AX100 o también conocida como “La reina del trabajo”, es una de las motos más baratas del mercado mexicano.

Cabe destacar que cuenta con diseños y colores modernos y posee un rendidor motor de dos tiempos de rápida aceleración. En tanto al precio, este oscila entre los $17000.

Moto Honda 150

La HONDA CGL, en comparación a los otros modelos propuestos, tiene un precio un poco más elevado, con un valor final de $21990.

Su fabricación es de origen nacional y se destaca por sus medidas de seguridad y gran ahorro de combustible. Asimismo, es ideal para utilizar como herramienta de trabajo ya que cuenta con una capacidad de carga de 153 kg.

Moto Vento 150

Se trata de uno de los modelos más vendidos y reconocidos. La VENTO XPRESS 150 tiene un precio de venta en el mercado de $17999.

En este modelo podrás encontrar una moto de trabajo por demás económica y eficiente. A su vez, en su tablero cuenta con medidor de combustible y velocímetro, lo que te permitirá controlar y optimizar su rendimiento. Increíble, ¿verdad?

Por último, es importante resaltar que cuenta con un motor monocilíndrico de cuatro tiempos, que la hace muy fácil de conducir y maniobrable.

Moto Yamaha 150

El modelo YAMAHA T110C es una gran opción para manejarte en la ciudad ahorrando combustible.

Entre las características principales de esta se encuentra su motor semiautomático que facilita su conducción y su precio que ronda en los $19000.

Hoy en día, y aún acostumbrándonos a esta nueva normalidad, muchos empleados han tenido que independizarse o buscar alternativas laborales. Los repartidores de comida o mensajeros se han hecho imprescindibles para que los productos lleguen a los hogares de cada una de las personas.

A su vez, muchos negocios han implementado la modalidad de delivery si es que antes no contaban con ella, lo que los ha impulsado a hacer una inversión en motocicletas que no tenían prevista.

Como te hemos enseñado en este artículo, adquirir una motocicleta rendidora a un precio moderado es posible. Si aún no cuentas con un vehículo propio o de trabajo, esta es una buena oportunidad para pensar en comprar una moto.

