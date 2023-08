Tragedia en la Guaira, Venezuela: al menos 8 muertos en un choque múltiple, FOTOS.

La Guaira, Venezuela.-

Autoridades locales reportan al menos 8 muertos y varios heridos tras la colisión múltiple entre una gandola y varios vehículos en la avenida Soublette de La Guaira, la mañana de este jueves 31 de Agosto de 2023.

Se presume que un vehículo cargado con gasolina tuvo un desperfecto en los frenos y colisionó en cadena con otros automotores.

Las declaraciones al principio fueron encontradas debido a la confusión..

Al principio se creía que «un transporte de carga pesada perdió los frenos en la bajada de la autopista Caracas-La Guaira y chocó contra otros cinco vehículos.»

Sin embargo, el coordinador nacional de Operaciones de los Bomberos, indicó que «el accidente se produjo por la colisión de una gandola y un camión compactador de basura.»

Reportes policiales agregan que en el choque múltiple estuvieron involucrados tres vehículos livianos.